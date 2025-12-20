Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters

Вы узнаете:
В отчетах разведки США говорится, что диктатору Владимиру Путину нужна вся Украина, и не только она. Речь идет о плане по возвращению под влияние Москвы всех территорий бывшего СССР.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с данными американской разведки.
Издание отмечает, что отчеты разведки разительно отличаются от картины, которую рисуют президент США Дональд Трамп и его команда: стремясь к быстрому урегулированию в Украине, они на публику рассказывают, как сильно Путин хочет мира.
По данным одного из собеседников Reuters, самый новый отчет разведки датируется концом сентября.
Данные в значительной степени совпадают с данными европейских разведывательных служб: в Кремле желают получить всю Украину, а также территории других бывших стран советского блока, включая нынешних членов НАТО.
"Разведывательные данные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают себя первыми [в очереди на российское вторжение]", - сказал Reuters демократ Майк Квигли, член Комитета по разведке в Палате представителей Конгресса США.
Как ранее сообщал Главред, в Кремле объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговорного процесса.
В то же время посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп стремится стать посредником в урегулировании войны России против Украины. Дипломат подчеркнул, что Трамп пытается убедить европейских союзников прекратить любую косвенную поддержку Кремля.
Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что война в Украине в ближайшее время не завершится. Он выразил сомнение относительно длительной экономической поддержки Украины со стороны Европы и подчеркнул, что Киеву сложно соревноваться с Россией в экономическом плане.
