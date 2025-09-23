Эрдоган сообщил "плохую новость" о завершении войны в Украине

Война затянется, а европейская помощь не бесконечна, считает президент Турции.

Эрдоган считает, что война России и Украины не закончится быстро / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ОП

Главные тезисы:

Эрдоган не верит, что война в Украине скоро закончится

Президент Турции сомневается в способности Европы бесконечно поддерживать Украину

Украина экономически не может конкурировать с Россией

Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что война в Украине закончится не скоро.

"Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Эрдоган также убежден, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

"Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", - отметил глава Турции.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности до окончания войны, но при этом никто не рассматривает "корейскую" или любую другую модель, поскольку не знает, что в конце концов будет.

Зеленский заявил о наличии двух стратегических планов - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп полагает, что организовать ее будет нелегко.

В свою очередь, Зеленский заявил, что готов к личной встрече с Путиным для переговоров о прекращении войны между двумя странами.

"Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим друг друга", - сказал он.

Когда может быть подписано мирное соглашение: мнение эксперта

Перспектив подписания мирного соглашения в ближайшие два-три месяца не будет. Такое мнение озвучил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, все упирается в фронт, а там нет патового положения для Российской Федерации.

"Если бы россияне оказались в ситуации, когда ни шагу вперед, ни шагу назад, тогда вероятность была бы большой. Но пока есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать, они будут наступать", - сказал Ступак в интервью Главреду.

