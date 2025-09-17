Укр
Читать на украинском
"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войну

Руслан Иваненко
17 сентября 2025, 18:42
141
Глава государства сообщает, как Украина планирует совместить военные и финансовые усилия для стабильности.
ВСУ, Зеленский
Зеленский детально описывает стратегию завершения войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, president.gov.ua

Читайте в материале:

  • Как Украина планирует завершить войну и откуда взять дополнительные средства
  • Какие гарантии безопасности США могут получить украинцы
  • Сколько стоит один год войны по оценке Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии двух стратегических планов - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Цена этой войны, например, на сегодня, и какие вызовы мы имеем, цена одного года, 120 миллиардов (президент не уточнил в какой валюте - ред.), и 60 - дает украинский бюджет, и 60 - я должен найти в следующем году, я надеюсь, что мы закончим эту войну, но в любом случае, план А - закончить, план Б - 120, вот и все", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой в среду.

видео дня

Масштаб финансовых вызовов

Президент подчеркнул масштаб вызовов, с которыми сталкивается Украина:

"Это большой вызов", - отметил он, добавив, что "это не обязательно потребуется в мирное время, во время перемирия или чего-то подобного", и что не факт, что "нужны такие большие деньги в течение 10 лет".

"Но в любом случае, вы должны понимать масштаб этого вопроса, поэтому мы много обсуждаем эти деньги", - добавил Зеленский.

Гарантии безопасности и переговоры с США

Глава государства также сообщил, что Украина будет обсуждать с США гарантии безопасности:

"...какие гарантии безопасности они готовы предоставить в формате 5 статьи НАТО, и должны быть приняты двусторонние решения", - сказал Зеленский.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред
Зеленский
Зеленский / Фото: Скриншот

Смотрите фрагмент выступления Владимира Зеленского

Экспертная оценка безопасности

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин, отмечает, что настоящей гарантией безопасности для Украины могло бы стать только присутствие военных НАТО или США на линии разграничения. Сейчас, по его мнению, Запад не демонстрирует готовности к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян - стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - отметил Жорин.

Он подчеркивает, что без прямого присутствия международных сил Украина остается уязвимой перед любыми провокациями и военными действиями со стороны России.

Прогнозы по завершению войны в Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал предположение, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время. По ее оценке, война России против Украины продлится еще "минимум два года".

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что только две страны в мире могут заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины.

война в Украине новости Украины гарантии безопасности
