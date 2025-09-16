Укр
Зеленский о встрече с Путиным: "Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга"

Анна Ярославская
16 сентября 2025, 10:42
Президент Украины заявил о готовности встречаться с российским диктатором лицом к лицу.
Зеленский, Путин
​Зеленский готов встречаться с Путиным лицом к лицу / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главное:

  • Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным
  • Существует порядок пунктов для обсуждения
  • Достижение мира должно подразумевать прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны между двумя странами.

Об этом Зеленский заявил во время встречи Ялтинская европейская стратегия 12 сентября амприканскому журналисту Фариду Закарии. Интервью было опубликовано CNN несколькими днями позже.

У Зеленского спросили, готов ли он встретиться с Путиным лицом к лицу.

"Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим друг друга", – ответил Зеленский.

По его словам, есть порядок пунктов для обсуждения.

"Во-первых, нам нужна встреча с результатом прекращения огня. И он [Путин] не готов к встрече сегодня. Это правда. Да. Если же он захочет поговорить о территориях, о каких-то исторических безумствах и так далее, я готов с ним поговорить. Но не через американцев, не через европейцев. При их поддержке — да, но не через них", – заявил Зеленский.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп полагает, что организовать ее будет нелегко.

"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал президент США.

Ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предложил Зеленскому встретиться в Москве.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.

"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

Чего ждать от встречи Путина и Зеленского: мнение эксперта

Политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что от переговоров между Зеленским и Путиным не стоит ожидать значительного прорыва в урегулировании войны России против Украины.

По его словам, Путин может готовить ловушку. Хозяин Кремля может попытаться создать кризис или затянуть переговорный процесс. Возможны трудности с подготовкой встречи, включая новые ультиматумы Путина, которые будут требовать от Зеленского выполнения условий, неприемлемых для Украины.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми три с половиной года продолжается кровавая война. Большая часть граждан обеих стран ненавидят друг друга. Два лидера ненавидят друг друга еще сильнее. Дело даже не в тезисе о нелегитимности, который использует Путин, нет. Здесь взаимная ненависть. Им общаться между собой будет крайне сложно, просто говорить, не то что договариваться о чем-то. Если не будет модератора этой встречи, то есть третьей стороны, например, лидера страны, где будут проходить переговоры, то даже начать разговор будет крайне сложно", - сказал политолог во время чата на Главреде.

О персоне: Фарид Закария

Фарид Закария (англ. Fareed Rafiq Zakaria) - американский журналист индийского происхождения, один из наиболее влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений; редактор еженедельника Newsweek International.

Закария родился в индийском городе Мумбаи в мусульманской семье. Посещал школу при Соборе Джона Коннона в Мумбаи. Он получил степень бакалавра искусств в Йельском университете, где был президентом Йельского Политического Союза, а позже, в 1993 году, получил степень доктора философии Гарвардского университета, где занимался политологией под руководством Самюэля П. Хантингтона и Стэнли Хоффмана, пишет Википедия.

Закария писал на различные темы для New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker и Slate.

Закария является автором книг "From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role" (Принстон, 1998), "The Future of Freedom (англ.)" (Нортон, 2003) и "The Post-American World" (2008).

Был новостным аналитиком на телеканале АВС; создал еженедельную новостную ТВ-программу Foreign Exchange with Fareed Zakaria на телеканале PBS (2005-2008). Его еженедельная программа Fareed Zakaria GPS была показана впервые на CNN в июне 2008 года и с того времени транслируется каждое воскресенье после полудня.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры
