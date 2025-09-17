Укр
"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

Руслан Иваненко
17 сентября 2025, 01:54
Еврокомиссия координирует действия с США для усиления экономического давления на Москву и защиты европейских интересов.
Вкратце:

  • Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций против России
  • Санкции коснутся банков, криптоактивов и энергетики
  • Планируется ускоренный отказ ЕС от российского топлива

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила об усилении совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию.

"Я имела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом по усилению наших совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер. Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики", - написала фон дер Ляйен в социальной сети Х.

Санкции и отказ от российского топлива

Она подчеркнула, что военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, "финансирует кровопролитие в Украине". Для прекращения этого, по словам Фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет предлагать ускорить постепенный отказ ЕС от импорта российского ископаемого топлива.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Состояние российской экономики - мнение эксперта

Российская экономика находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, и запаса прочности у нее практически не осталось. Об этом заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Россия вошла в режим технической стагнации, о чем недавно заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф. Однако не стоит тешить себя иллюзиями. Пока за спиной российской экономики стоит Китай, он способен финансировать войну в Украине, перебирая на себя часть экономического суверенитета Российской Федерации", - пояснил Пендзин в интервью Главреду.

По его словам, без внешней поддержки, в частности со стороны Китая, экономическое состояние России могло бы стать критически нестабильным.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По его словам, дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. По его словам, стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.

О персоне: Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

