"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

Вкратце:
- Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций против России
- Санкции коснутся банков, криптоактивов и энергетики
- Планируется ускоренный отказ ЕС от российского топлива
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила об усилении совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию.
"Я имела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом по усилению наших совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер. Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики", - написала фон дер Ляйен в социальной сети Х.видео дня
Санкции и отказ от российского топлива
Она подчеркнула, что военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, "финансирует кровопролитие в Украине". Для прекращения этого, по словам Фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет предлагать ускорить постепенный отказ ЕС от импорта российского ископаемого топлива.
Состояние российской экономики - мнение эксперта
Российская экономика находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, и запаса прочности у нее практически не осталось. Об этом заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"Россия вошла в режим технической стагнации, о чем недавно заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф. Однако не стоит тешить себя иллюзиями. Пока за спиной российской экономики стоит Китай, он способен финансировать войну в Украине, перебирая на себя часть экономического суверенитета Российской Федерации", - пояснил Пендзин в интервью Главреду.
По его словам, без внешней поддержки, в частности со стороны Китая, экономическое состояние России могло бы стать критически нестабильным.
Санкции против России - новости по теме
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По его словам, дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. По его словам, стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.
О персоне: Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.
