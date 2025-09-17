"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

Еврокомиссия координирует действия с США для усиления экономического давления на Москву и защиты европейских интересов.

Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций против России

Санкции коснутся банков, криптоактивов и энергетики

Планируется ускоренный отказ ЕС от российского топлива

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила об усилении совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию.

"Я имела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом по усилению наших совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер. Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики", - написала фон дер Ляйен в социальной сети Х.

Санкции и отказ от российского топлива

Она подчеркнула, что военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, "финансирует кровопролитие в Украине". Для прекращения этого, по словам Фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет предлагать ускорить постепенный отказ ЕС от импорта российского ископаемого топлива.

Состояние российской экономики - мнение эксперта

Российская экономика находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, и запаса прочности у нее практически не осталось. Об этом заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Россия вошла в режим технической стагнации, о чем недавно заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф. Однако не стоит тешить себя иллюзиями. Пока за спиной российской экономики стоит Китай, он способен финансировать войну в Украине, перебирая на себя часть экономического суверенитета Российской Федерации", - пояснил Пендзин в интервью Главреду.

По его словам, без внешней поддержки, в частности со стороны Китая, экономическое состояние России могло бы стать критически нестабильным.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По его словам, дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. По его словам, стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.

О персоне: Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

