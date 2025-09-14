Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

Андрей Ганчук
14 сентября 2025, 22:33
63
Конгресс не может действовать в рамках собственной инициативы, сказал Майк Джонсон.
Майк Джонсон поддержал законопроект об адских санкциях
Конгресс не примет санкции против России без согласия Трампа - Джонсон / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Конгресс США готов к санкциям против России
  • Конгресс не может принять решения без согласования с Трампом

Давно пришло время ввести новые санкции против страны-оккупанта России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Санкции против России давно назрели"

Ведущий CBS News упомянул слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, который заявил о готовности Конгресса принять очень жесткие санкции против России. Такое заявление прозвучало после вторжения российских дронов в Польшу.

видео дня

Кроме того, Грэм поддержал инициативу Трампа о 100% пошлинах против Китая и Индию за покупку российской нефти. Меры должны заставить Россию закончить войну против Украины.

В связи с этим у Джонсона спросили, какова его позиция. Он ответил, что санкции против РФ давно назрели.

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и я думаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. (Я считаю, что) в Конгрессе есть большой интерес к этому, поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить, и я лично очень хочу это сделать", - объяснил свою позицию глава нижней палаты американского парламента.

"Мы подчиняемся главнокомандующему"

По словам спикера Палаты, Конгресс не может действовать без одобрения Трампа.

"Конгресс действительно не может действовать по собственной инициативе, потому что... президент должен подписать любой наш закон. Так что это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", - подчеркнул Майк Джонсон.

санкции
Как работают санкции против РФ / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Трамп не угрожал Путину новыми санкциями и не готов применить дополнительные ограничения в отношении России, сказал Главреду руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.

"На самом деле Трамп не обещал экономическую войну против России и ничем ей не угрожал. Четко и официально такого заявления не звучало, слова были сказаны во время общения с журналистами в контексте того, что будет делать президент США, если не удастся остановить войну. Поэтому это больше интерпретация, чем его настоящий сигнал, а о санкциях против России пока и речи не идет", - полагает эксперт.

По его словам, позицию Трампа подтверждают и в правительстве США.

"В пользу этого аргумента можно привести недавнее заявление главы американского Минфина Скотта Бессента, который сказал, что США не могут конфисковать замороженные российские активы, потому что это одна из составляющих переговорного процесса Вашингтона и Москвы", - добавил Клочок.

Санкции против России – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее призвал союзников вводить санкции против всех компаний, которые поставляют России компоненты для вооружений.

"У нас есть свои дальнобойные возможности - у нас не хватает денег. Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", - добавил глава государства.

Трамп, скорее всего, не будет вводить новые санкции против России, написали журналисты The New York Times. Для запуска ограничений против РФ он требует от Европы полного отказа от российской нефти. В Брюсселе не видят возможности для такого решения.

В США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции, написали в Politico. Линдси Грэм предлагает проголосовать пакет с 500% пошлинами вместе с законопроектом о финансировании американского правительства.

Другие новости:

О персоне: Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Конгресс США Дональд Трамп санкции США война России и Украины Майк Джонсон Палата представителей США
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:47Фронт
Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

23:45Украина
"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

22:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Последние новости

23:50

Совместные маневры в Беларуси: эксперт рассказал, есть ли угроза повторения сценария

23:47

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:45

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

22:52

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

22:33

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
22:26

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

21:45

"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

21:21

Святослав Вакарчук крестил первенца: кого позвал в крестные

21:13

Один на границе: Статкевич как символ белорусской несокрушимостимнение

Реклама
20:58

Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

20:50

Футболиста киевского клуба уговаривают покинуть Украину: о чем идет речь

19:43

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:39

Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

19:27

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

19:24

После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под КиевомФото

19:15

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросеВидео

18:46

"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осеньюВидео

18:24

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

18:23

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

17:55

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Реклама
17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

16:40

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:01

Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

15:59

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

15:56

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

15:26

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

15:14

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:04

Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

14:36

Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

14:35

Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

14:29

"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

14:16

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

13:56

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

13:54

Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

13:53

Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

13:38

Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

13:25

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

12:57

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

12:54

"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

12:50

Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

Реклама
12:43

Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:41

Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять