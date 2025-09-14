"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

Конгресс не может действовать в рамках собственной инициативы, сказал Майк Джонсон.

Конгресс не примет санкции против России без согласия Трампа - Джонсон / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Конгресс США готов к санкциям против России

Конгресс не может принять решения без согласования с Трампом

Давно пришло время ввести новые санкции против страны-оккупанта России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Санкции против России давно назрели"

Ведущий CBS News упомянул слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, который заявил о готовности Конгресса принять очень жесткие санкции против России. Такое заявление прозвучало после вторжения российских дронов в Польшу.

Кроме того, Грэм поддержал инициативу Трампа о 100% пошлинах против Китая и Индию за покупку российской нефти. Меры должны заставить Россию закончить войну против Украины.

В связи с этим у Джонсона спросили, какова его позиция. Он ответил, что санкции против РФ давно назрели.

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и я думаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. (Я считаю, что) в Конгрессе есть большой интерес к этому, поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить, и я лично очень хочу это сделать", - объяснил свою позицию глава нижней палаты американского парламента.

"Мы подчиняемся главнокомандующему"

По словам спикера Палаты, Конгресс не может действовать без одобрения Трампа.

"Конгресс действительно не может действовать по собственной инициативе, потому что... президент должен подписать любой наш закон. Так что это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", - подчеркнул Майк Джонсон.

Как работают санкции против РФ / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Трамп не угрожал Путину новыми санкциями и не готов применить дополнительные ограничения в отношении России, сказал Главреду руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.

"На самом деле Трамп не обещал экономическую войну против России и ничем ей не угрожал. Четко и официально такого заявления не звучало, слова были сказаны во время общения с журналистами в контексте того, что будет делать президент США, если не удастся остановить войну. Поэтому это больше интерпретация, чем его настоящий сигнал, а о санкциях против России пока и речи не идет", - полагает эксперт.

По его словам, позицию Трампа подтверждают и в правительстве США.

"В пользу этого аргумента можно привести недавнее заявление главы американского Минфина Скотта Бессента, который сказал, что США не могут конфисковать замороженные российские активы, потому что это одна из составляющих переговорного процесса Вашингтона и Москвы", - добавил Клочок.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее призвал союзников вводить санкции против всех компаний, которые поставляют России компоненты для вооружений.

"У нас есть свои дальнобойные возможности - у нас не хватает денег. Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", - добавил глава государства.

Трамп, скорее всего, не будет вводить новые санкции против России, написали журналисты The New York Times. Для запуска ограничений против РФ он требует от Европы полного отказа от российской нефти. В Брюсселе не видят возможности для такого решения.

В США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции, написали в Politico. Линдси Грэм предлагает проголосовать пакет с 500% пошлинами вместе с законопроектом о финансировании американского правительства.

