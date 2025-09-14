Укр
Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

Юрий Берендий
14 сентября 2025, 15:14
Президент США Дональд Трамп не будет вводить новых санкций против России из-за выдвижения нереалистичных условий для европейских государств.
  • Трамп выставил союзникам по НАТО нереалистичные условия для введения санкций против РФ
  • Турция и Венгрия вряд ли пойдут на прекращение закупок энергоносителей из России

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вводить новых санкций против России, поскольку часть европейских государств не соглашается выполнить его ключевые условия. Об этом сообщает The New York Times.

Издание напоминает, что в субботу Трамп заявил, что готов ввести санкции только при условии, если все страны-члены НАТО присоединятся к этому решению, полностью откажутся от покупки российской нефти и введут высокие пошлины на Китай.

В то же время ни один из этих шагов, которые он назвал необходимыми для прекращения войны, в частности переговоры между Путиным и Владимиром Зеленским, до сих пор не реализован и вряд ли состоится в ближайшее время.

Тем временем Россия продолжает испытывать оборону НАТО: в среду утром польские и натовские силы сбили российские беспилотники, глубоко проникшие в воздушное пространство Польши, вызвав беспокойство в европейских столицах. Несмотря на это, Трамп раскритиковал НАТО, назвав его недостаточно действенным в противодействии Москве. Десять дней назад Пентагон подтвердил намерение свернуть программу по подготовке и поддержке сил НАТО в странах Балтии, которые граничат с Россией.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО договорятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал Трамп в Truth Social.

В начале месяца Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их сократить закупки российской нефти.

Однако это требование практически нереалистично, и сам Трамп с советниками это понимают. Крупнейшими покупателями российской нефти остаются Венгрия и Турция - страны с авторитарными лидерами, к которым Трамп относится благосклонно, и они вряд ли откажутся от импорта. Хотя большинство европейских государств уже значительно снизили объемы закупок, некоторые все еще зависят от российского газа, которых Трамп в своих заявлениях даже не упомянул.

Несмотря на многочисленные угрозы принять меры против Москвы, Трамп оставляет для себя возможность отступить от этих планов.

Введет ли Трамп новые санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, на самом деле Дональд Трамп официально не заявлял об экономической войне против России и не выдвигал никаких прямых угроз. Его слова прозвучали в разговоре с журналистами скорее как размышления о возможных действиях США в случае, если не удастся остановить войну. Поэтому речь идет больше об интерпретации, чем о реальном сигнале, ведь официальных решений или заявлений о санкциях против РФ пока нет. Об этом отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Дополнительным подтверждением этого являются слова министра финансов США Скотта Бессента, который пояснил, что Вашингтон не может конфисковать замороженные российские активы, поскольку они остаются частью переговорного процесса с Москвой.

В то же время политика Трампа выглядит противоречивой, ведь с одной стороны, он продлил на год санкции, введенные еще администрацией Байдена, и частично ограничил деятельность российских финансовых структур, а с другой - пошел на определенные уступки. В частности, частично были сняты ограничения с компании "Росатом".

"В целом я не думаю, что Трамп применит экономические санкции против России. Конечно, если война не остановится, он будет вынужден что-то делать, но вряд ли можно говорить о решительных шагах. И любые сообщения о давлении на Россию в условиях, когда Стив Уиткофф повсюду рассказывает о том, как Путин якобы хочет мира, выглядят глупостями", - резюмирует аналитик.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России "жесткие санкции".

Как пишет Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов, европейским лидерам удалось убедить Трампа, что российский президент Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины. Для этого в Вашингтон отправили специальную высокопоставленную делегацию ЕС.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон готов сотрудничать с европейскими партнерами в введении новых санкций против государств, которые продолжают закупать российскую нефть.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

