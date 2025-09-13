Мощный удар по РФ и важное условие НАТО: Трамп сделал громкое заявление

Если НАТО выполнит условия Вашингтона, война в Украине закончится быстро, уверен Дональд Трамп.

Дональд Трамп пригрозил усилить санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Трамп заявил о готовности ввести "серьезные санкции" против РФ

США назвали компании, которые помогают РФ обходить санкции

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести "серьезные санкции" против РФ.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал он в соцсети Truth Social.

Обращаясь к странам НАТО Трамп отметил, что "преданность НАТО победе была значительно меньше 100%, а закупка российской нефти некоторыми странами была шокирующей! Это значительно ослабляет вашу позицию на переговорах и силу в торгах с Россией. В любом случае, я готов действовать, когда вы будете готовы. Только скажите когда?"

"Я считаю, что это, а также то, что НАТО как группа, введет от 50% до 100% тарифов на Китай, которые будут полностью сняты после окончания войны России и Украины, также очень поможет в прекращении этой смертельной, но несправедливой войны. Китай имеет сильный контроль и даже власть над Россией, и эти мощные тарифы разрушат эту власть", - убежден Трамп.

"Это не война Трампа (она бы никогда не началась, если бы я был президентом!), это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи российских и украинских жизней (только за прошедшую неделю погибло 7118 человек. Безумие!)", - снова подчеркнул Трамп.

/ Инфографика: Главред

Он уверен, что если НАТО сделает так, как он говорит, война закончится быстро: "Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов".

США усиливают санкции: подробности

Министерство торговли США обнародовало список компаний, которые помогают РФ обходить санкции и в отношении которых на следующей неделе введут практически полный запрет на экспорт товаров в Штаты, сообщается на сайте ведомства.

Новые экспортные ограничения, которые вступят в силу 16 сентября, вводятся в отношении 23 компаний из Китая, трех фирм из Турции, двух из ОАЭ, по одной компании из Индии, Сингапура и Тайваня.

В Министерстве торговли США отметили, что эти компании поставляли товары для военно-промышленного сектора России, а также осуществляли поставки в США без соответствующего разрешения.

Деятельность этих компаний противоречит интересам нацбезопасности, заявили в американском ведомстве.

Усиление санкций: что говорят в ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в субботу поблагодарил США за принятие новых экспортных ограничений против компаний, которые помогали России обходить санкции. "Это - еще один важный шаг в разрушении возможностей кремля поддерживать свою военную машину", - подчеркнул он.

Ермак подчеркнул, что санкции должны только усиливаться.

Санкции - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказался о том, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 28 июля изменил условие ультиматума Кремлю. В частности, он заявил, что если через 10-12 дней Москва не заключит мир с Киевом, экономических партнеров России ожидают вторичные санкции.

Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

