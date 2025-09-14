Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войны

В Генштабе отметили, что Украина обращается к партнерам за помощью.

Главное из заявления главы Генштаба:

Один день войны обходится Украине в 7,1 млрд гривен

Исключительно своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит

Для инновационных решений требуется дополнительное финансирование

Одни сутки полномасштабной войны со страной-агрессором Россией стоят Украине 172 млн долларов, то есть примерно 7,1 млрд гривен. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии Новости.LIVE.

Он отметил, что исключительно своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит. Именно поэтому важно привлечь средства партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий.

По его словам, украинская армия получала преимущество на поле боя там, где внедряла инновационные решения, но для их реализации требуется дополнительное финансирование. Именно поэтому Украина обращается к партнерам за помощью.

"Нам не надо забывать, что внедрение инноваций - это огромные финансовые ресурсы. Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, которой является страна-оккупант РФ - это очень дорого", - подчеркнул Гнатов.

Гнатов о стоимости войны - видео:

Когда возможно окончание войны в Украине

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорил, что сейчас нет предпосылок, которые бы сказали, когда возможно прекращение огня.

По его словам, сейчас мы наблюдаем вторую попытку выхода на какое-то мирное соглашение.

"Теперь попытка номер два, и здесь тоже есть временной критерий: если мы исходим из желания Трампа получить Нобелевскую премию мира, то это конец сентября или начало октября", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина не пойдет на территориальные уступки стране-агрессору России ради прекращения войны. Это никоим образом не остановит Владимира Путина.

Начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий сказал, что война в Украине продлится еще минимум два года, поэтому рассчитывать на ее быстрое окончание или результаты переговоров - не стоит.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время.

О персоне: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

