Учения в Беларуси: Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом – Bild

Виталий Кирсанов
13 сентября 2025, 16:15
В Bild считают, что сравнительно небольшое количество участвующих в учениях военных не должно вводить в заблуждение относительно опасности мероприятия.
Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом
Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом

Кратко:

  • Суть трех стратегий, которые могут готовить Путин и Лукашенко
  • Россия делает вид, что требуется оборона ее анклава

На российско-белорусских учениях "Запад-2025", которые начались в Беларуси, диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом. Такое мнение высказал обозреватель Bild Юлиан Репке.

Он считает, что сравнительно небольшое количество участвующих в учениях военных – 18 200, из них 5500 россиян – не должно вводить в заблуждение относительно опасности мероприятия.

Всего Репке назвал три стратегии, которые могут готовить Путин и Лукашенко.

Первая стратегия – применение ядерного оружия и ракет средней дальности. Для этого на учениях могут имитировать их запуск, чтобы "запугать соседей Беларуси". Издание обращает внимание, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил на открытии учений, что они не могут "спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью" возле границ.

"Эта угроза привела к немедленному закрытию границы с Беларусью со стороны Польши и закрытию приграничного воздушного пространства со стороны Литвы", – пишет Bild.

Вторая стратегия – нападение на так называемый Сувалкский коридор – участок длиной около 65 км на границе Литвы и Польши, соединяющий Калининградскую область РФ с Беларусью.

Издание отмечает, что хоть "Запад-2025" анонсировались Москвой и Минском как учения по обороне, российские пропагандисты сообщили, что "оборонительная операция", которую якобы хочет захватить НАТО, могут провести в Калининградской области.

"Россия делает вид, что требуется оборона ее анклава, чтобы отрепетировать нападение на НАТО в этом регионе", – говорится в материале.

Третья стратегия – репрессии, когда речь идет о подготовке к "борьбе с незаконными вооруженными формированиями, а также диверсионными и разведывательными группами".

"Российские государственные СМИ не оставили сомнений в том, кто имеется в виду – "агенты Польши" и "сотрудники украинской разведки". На деле в Беларуси "диверсантами" в большинстве случаев оказываются вовсе не вражеские агенты, а критики режима, которых бездоказательно обвиняют в шпионаже в пользу Польши или Украины, чтобы затем заключить в тюрьму", – объясняет Bild.

Учения Запад-2025 - что известно

С 12 по 16 сентября на территории Беларуси пройдут российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025".

Отметим, что после аналогичных учений четыре года назад началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что никакой опасности ни для Украины, ни для балтийских стран и Польши предстоящие учения не представляют.

Во время учения планируется провести маневры по противодействию воздушным ударам (очевидно — и беспилотникам), оборонительный бой и разгром противника, вклинившегося в оборону, авиационная поддержка войск и борьба с диверсантами.

13 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о том, что на "Западе-2025" будет отработано планирование применения ядерного оружия и ракет средней дальности "Орешник".

Чем угрожaют Украине российско-белaрусские учения

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, что сейчaс не фиксируется нaрaщивaния группировок врaжеских сил вблизи укрaинской границы. Ситуaция в целом не изменилaсь и выглядит стaбильной.

Но в тоже время он подчеркнул, что присутствие российских войск в Беларуси представляет угрозу, и Украина не может позволить себе расслабиться.

"Беларусь продолжает поддерживать Россию, а, собственно, если говорить о действиях страны-террористки, то не исключается и провокации, и надо понимать, что информационное воздействие во время этих учений будет присутствовать для того, чтобы нагнетать ситуацию", - зaявил Демченко.

Он добавил, что одной из задач таких действий может стать попытка заставить Украину перебрасывать силы на северное направление, ослабляя другие участки фронта.

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации.

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Беларусь новости Польши военные учения госграница новости Беларуси военные учения Запад-2025
