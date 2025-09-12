Укр
Польша закрыла границу с Беларусью: в чем причина

Анна Ярославская
12 сентября 2025, 06:49обновлено 12 сентября, 07:24
Польские пограничники натягивают колючую проволоку и устанавливают заградительные щиты.
Граница Польши и Беларуси
Границу между Беларусью и Польшей закрыли в ночь на 12 сентября / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Сегодня начинаются учения "Запад-2025"
  • Польша закрыла границу с Беларусью
  • Минск выразил протест в связи с закрытием границы

С полуночи четверга, 12 сентября, все пограничные переходы Польши с Беларусью закрыли до дальнейшего уведомления. Пограничники натягивают колючую проволоку и устанавливают заградительные щиты.

Как пишет onet.pl, движение между границами в обоих направлениях приостановлено. Это касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов.

Водители легковых автомобилей не будут пересекать границу на автомобильном переходе Тересполь-Брест, а водители грузовиков – на автомобильном переходе Кукурики-Козловичи. Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница Белостокская-Гродно, Семяновка-Свислочь и Тересполь-Брест.

Смотрите видео - Польша закрыла границу с Беларусью:

Скриншот

Отметим, 12 сентября должны начаться совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", в которых суммарно примут участие около 13 тысяч военных.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, все пограничные переходы с Беларусью будут закрыты в связи с агрессивными российско-белорусскими военными учениями.

Во время полуночной пресс-конференции в Тересполе министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что эти маневры направлены непосредственно "против Польши и Европейского Союза".

Как писал Главред, Польша размещает около 40 тысяч военных вдоль границ с Беларусью и Россией из-за обострения ситуации после массированного вторжения дронов и в связи с проведением учений Запад-2025.

"Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев", - заявил заместитель министра обороны Чезар Томчик в эфире телеканала Polsat News.

Как отреагировали в Беларуси

Тем временем Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну из-за решения Варшавы закрыть границу.

В МИД Беларуси главе польского посольства выразили "устный протест".

"Незаконные меры, принимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского Союза с Беларусью, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов", – сообщила пресс-служба белорусского МИД.

Белорусское внешнеполитическое ведомство назвало закрытие границы "безосновательным" ввиду "полной открытости и прозрачности белорусских учений для международного сообщества".

"Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях", – добавили в ведомстве.

Учения Запад-2025 - что известно

С 12 по 16 сентября на территории Беларуси пройдут российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025".

Отметим, что после аналогичных учений четыре года назад началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что никакой опасности ни для Украины, ни для балтийских стран и Польши предстоящие учения не представляют.

Во время учения планируется провести маневры по противодействию воздушным ударам (очевидно — и беспилотникам), оборонительный бой и разгром противника, вклинившегося в оборону, авиационная поддержка войск и борьба с диверсантами.

13 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о том, что на "Западе-2025" будет отработано планирование применения ядерного оружия и ракет средней дальности "Орешник".

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
Кедр, Ракетный комплекс Кедр / Инфографика Главред

Чем угрожaют Украине российско-белaрусские учения

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, что сейчaс не фиксируется нaрaщивaния группировок врaжеских сил вблизи укрaинской границы. Ситуaция в целом не изменилaсь и выглядит стaбильной.

Но в тоже время он подчеркнул, что присутствие российских войск в Беларуси представляет угрозу, и Украина не может позволить себе расслабиться.

"Беларусь продолжает поддерживать Россию, а, собственно, если говорить о действиях страны-террористки, то не исключается и провокации, и надо понимать, что информационное воздействие во время этих учений будет присутствовать для того, чтобы нагнетать ситуацию", - зaявил Демченко.

Он добавил, что одной из задач таких действий может стать попытка заставить Украину перебрасывать силы на северное направление, ослабляя другие участки фронта.

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации.

4 статья НАТО
Что такое 4 статья НАТО / Инфографика: Главред

Зачем РФ атаковала Польшу дронами: мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что атака дронов на Польшу в ночь на 10 сентября была провокацией РФ "с целью запугать поляков и европейцев в целом".

"Реакция на провокацию впервые была правильной на военно-политическом уровне – сбивать. Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет, скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники", - считает Горбач.

По словам эксперта, стратегическая цель российской операции этой осенью состоит в том, чтобы показать отсутствие единства в НАТО.

"Будет продолжение в других странах, Балтии, Финляндии", – сказал Горбач в комментарии Главреду.

