Атака дронов на Польшу: Мерц сделал тревожное заявление о ПВО НАТО

Дроны РФ в Польше являются серьезной угрозой миру в Европе.

Фридрих Мерц прокомментировал атаку дронов на Польшу / Коллаж: Главред, фото: ОП, Defence24.pl

Главные тезисы Мерца:

Кремль устроил очередную провокацию

Атака беспилотников на Польшу является серьезной угрозой миру в Европе

Противовоздушная оборона НАТО сработала не так хорошо, как хотелось бы

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он подчеркнул, что инцидент 10 сентября стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые в течение месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО, пишет Politico.

По словам Мерца, атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы. Канцлер отверг заявления Кремля о "несчастном случае" или "стечении обстоятельств".

Чиновник подчеркнул, что противовоздушная оборона НАТО в Европе требует значительного улучшения.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши", – сказал он.

По его мнению, это серьезный сигнал для союзников, который должен стать поводом для глубокой дискуссии как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

"Мы есть и будем решительно настроены значительно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", – добавил Мерц.

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации.

Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Зачем Путин атаковал Польшу: мнение эксперта

Журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва Вадим Денисенко считает, что российская атака дронов на Польшу была "пробным шаром, проверкой на реакцию мира".

"Трамп не сможет не среагировать. В конце концов официальное заявление Польши, которая впервые заявила о российской агрессии - это заявление направлено одному адресату - Трампу. Собственно, все дальнейшие действия россиян будут зависеть от этой реакции", - считает Денисенко.

По его словам, российский диктатор Путин ищет возможность поднять уровень собственной субъектности.

"Попытка качнуть 5 статью НАТО - это элемент этой самой попытки вернуть свою субъектность. Дело в том, что Путин сейчас загнан в определенный геополитический угол: у него есть два варианта: либо расторговаться с США и снять санкции (но тут главный противник Европа, которая требует остановки войны и не только). Второй - упасть в объятия Китая", - сказал Денисенко.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

