"Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ

Анна Ярославская
10 сентября 2025, 11:09обновлено 10 сентября, 12:25
161
Российские беспилотники впервые были сбиты на территории страны НАТО. По словам Туска, причин для паники нет.
Доналтд Туск, атака дронов
Дональд Туск рассказал, что происходит в Польше после атаки дронов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/SJTF_Odes, pixabay.com

Главные тезисы Туска:

  • Это первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО
  • Атака на Польшу - это вероятно, масштабная провокация со стороны РФ
  • Пострадавших нет, жизнь в стране идёт своим чередом

Премьер-министр Дональд Туск сделал ряд заявлений перед внеочередным заседанием Совета министров, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Как пишет Polsat news, Туск назвал ночь со вторника на среду "драматической ночью в польском небе".

"Сегодня вечером большое количество российских беспилотников нарушило наше воздушное пространство. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты", — заявил премьер-министр.

По его словам, "угроза была устранена благодаря решительным действиям наших командиров, солдат, лётчиков и союзников". Он попросил начальника Генерального штаба Войска Польского генерала Веслава Кукулу передать "слова признательности летчикам, принимавшим участие в этой акции".

РФ устроила провокацию

Польски премьер добавил, что "это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты на территории страны НАТО".

"Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией ", — заявил Туск, добавив, что правительство находится в постоянном контакте с союзниками Польши.

По словам Туска, союзники Польши по Североатлантическому альянсу относятся к ситуации очень серьезно.

"Мы обсуждаем и оцениваем последствия этих драматических событий. Мы также оцениваем будущие потребности – эта ситуация демонстрирует исключительную важность не только инвестиций, но и полной координации действий", – сказал он.

"Нет причин для паники"

Премьер-министр Польши успокоил граждан, заявил, что "причин для паники нет".

"Сегодня ни у кого не может быть сомнений в том, что мы должны готовиться к различным сценариям ", — заявил Дональд Туск.

По его словам, "жизнь будет идти своим чередом", а граждан проинформируют обо всех событиях, "чтобы была полная ясность относительно того, что происходит в польском небе".

Необходимости в ограничениях для жителей Польши нет

Премьер-министр заявил, что в настоящее время нет оснований для введения ограничений, которые "усложнили бы жизнь граждан". Он добавил, что правительство сообщит эту информацию при необходимости.

Туск также призвал журналистов, политиков и комментаторов быть осторожными в отношении российской пропаганды.

"С первых минут этой атаки и провокации россияне проявили большую активность в интернете , и, несомненно, за этим последуют дезинформация и попытки посеять панику. Мы все должны пройти испытание на гражданскую ответственность", — призвал премьер-министр.

Он также подчеркнул необходимость полагаться в первую очередь на сообщения ВС Польши.

"На данный момент ситуация, похоже, находится под контролем ", — заявил польский премьер.

Туск также добавил, что пострадавших в результате российского дронового налета нет.

Поиски останков сбитых беспилотников продолжаются. Польша постепенно возобновляет работу аэропортов.

Глава правительства Польши также уточнил, что решение о временном закрытии аэропортов вызвано не угрозой нападения на них, а оперативной деятельностью польских ВВС.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны.

Позже в ВС Польши заявили, что российские дроны были сбиты.

По данным ВС ВСУ, по меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

По данным польских СМИ, в результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя дроновую атаку РФ, заявил, что Москва всегда испытывает пределы возможного.

"Если не встречает сильной реакции, то остается на новом уровне эскалации", - подчеркнул президент.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в объявлении войны Польше и призвал предоставить Украине оружие для ударов по РФ.

Зачем РФ атаковала Польшу дронами: мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что атака дронов на Польшу в ночь на 10 сентября была провокацией РФ "с целью запугать поляков и европейцев в целом".

"Реакция на провокацию впервые была правильной на военно-политическом уровне – сбивать. Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет, скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники", - считает Горбач.

По словам эксперта, стратегическая цель российской операции этой осенью состоит в том, чтобы показать отсутствие единства в НАТО.

"Будет продолжение в других странах, Балтии, Финляндии", – сказал Горбач в комментарии Главреду.

дроны Дональд Туск война России и Украины атака дронов Налет дронов РФ на Польшу
