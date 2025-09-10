'Акт войны': в США решительно отреагировали на налет дронов РФ в Польшу

Конгрессмен подчеркнул, что теперь Путин испытывает решимость на территории НАТО.

Российские дроны в Польше / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления конгрессмена:

Россия атаковала страну НАТО

Трамп должен ответить обязательными санкциями против России

Свободные страны научат Россию разбираться в границах

В ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Конгрессмен США Джо Уилсон обвинил Россию в атаке на страну НАТО. Об этом он написал в социальной сети Х.

По его словам, Россия атакует Польшу, союзника НАТО, с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как Дональд Трамп принял Кароля Навроцкого в Белом доме.

"Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран", - говорится в сообщении.

Конгрессмен призвал Дональда Трампа ответить обязательными санкциями против России, которые приведут к банкротству ее военной машины и "вооружат Украину оружием, способным поразить Россию".

Он также подчеркнул, что Путин больше не довольствуется только ударами по Украине - теперь глава Кремля испытывает решимость на территории НАТО.

"Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие страны научат Россию разбираться в границах", - подытожил Джо Уилсон.

Может ли РФ начать войну против стран НАТО

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак говорил, что безопасность стран Балтии под большим вопросом.

Он также добавил, что западный мир понимает ситуацию в Украине, но далеко не до конца.

"Это у нас война и мы все понимаем, однако если война придет уже к европейцам, они, конечно, ошалеют. Я даже не представляю, как тогда будут разворачиваться события", - подчеркнул эксперт.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Залет дронов РФ в Польшу - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники "Шахед" нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны, из-за чего польская авиация была поднята на перехват.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Он отметил, что беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство могли представлять угрозу.

О персоне: Джо Уилсон Джо Уилсон - американский политик из Республиканской партии. Он представляет 2-й округ Южной Каролины в Палате представителей США с 2001 года. Представляет Палату представителей в Комиссии по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, пишет Википедия.

