Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасности

Анна Ярославская
5 сентября 2025, 10:15обновлено 5 сентября, 11:01
В Кремле заявили, что Россию не устроит, если гарантии безопасности Украине будут обеспечивать иностранные военные контингенты.
Путин, военные НАТО
Путин высказался по поводу иностранных войск в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, eucom.mil

Кратко:

  • Россия хочет получить гарантии безопасности
  • Путин назвал "законными целями" иностранных военных в Украине

Страна-агрессор РФ выступает против присутствия иностранных военных контингентов на территории Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России. Сам лидер РФ Владимир Путин заявил, что войска НАТО на территории Украины будут "законными целями для поражения".

"Гарантии безопасности Украине не могут обеспечивать иностранные военные контингенты, это не устроит Россию", – заявил Песков на Восточном экономическом форуме.

Он напомнил, что в положениях договоренностей в Стамбуле 2022 года, которые так и не были реализованы, якобы содержались все необходимые гарантии безопасности.

Песков отметил, что именно такие гарантии для Украины "могут и должны быть предметом переговоров".

"Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России", – подчеркнул Песков.

Путин пригрозил бить по миротворцам в Украине

Хозяин Кремля, отвечая на вопросы в рамках ВЭФ, заявил, что наличие возможных воинских контингентов в Украине является "одной из первопричин втягивания Украины в НАТО".

"Если там будут появляться войска, особенно сейчас — это будут законные цели для их поражения", — пригрозил Путин.

По его словам, с Россией пока "на серьезном уровне" никто не обсуждал договоренности по Украине.

"Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для России и Украины", — добавил Путин.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран провели переговоры, результатом которых стали стратегические договоренности по предоставлению Украине гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные стран-партнеров будут привлечены к гарантиям безопасности Украины, и уже есть примерное понимание количества тех, кто согласился. Он отметил, что присутствие партнерских войск будет обеспечено, хотя точное количество пока не готов озвучивать, однако ориентировочные данные уже известны.

"И присутствие, как я сказал, оно разное, оно как в небе, на море, так и на земле", - сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. Обеспечивать военное присутствие на территории Украины будет Европа, но при поддержке Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

5-я статья НАТО
Что такое пятая статья НАТО / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение эксперта

Военный эксперт Иван Ступак считает, что гарантии безопасности, о которых сейчас говорят страны Запада, не обеспечат Украине реальную безопасность.

"Лично я в подобные гарантии не верю, потому что все это мы уже проходили. Гарантии – такая вещь, что сегодня они есть, а завтра их уже нет. Коалиции распадаются, премьеры и президенты уходят в отставку, и потом заставить кого-то выполнять гарантии – шансов ноль. Ни одну страну и ни одного человека не заставишь выполнять то, чего он не хочет", - сказал Ступак в интервью Главреду.

Ступак уверен, что единственный вариант, который может сработать – это предоставление Украине политического согласия на размещение в стране частного иностранного бизнеса – американского, британского, итальянского – после окончания войны.

"В бумажки не верю. Лучшая гарантия – военное производство", - уверен военный эксперт.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

война в Украине Владимир Путин Дмитрий Песков война России и Украины гарантии безопасности
