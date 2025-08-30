Укр
"Возможно, мы что-то сделаем": Трамп заговорил о гарантиях безопасности для Украины

Руслана Заклинская
30 августа 2025, 22:16
Президент США заявил, что Вашингтон больше не тратит средства на войну в Украине.
В Украине не будет американских военных / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/USarmy

Ключевые тезисы Трампа:

  • Войск США в рамках гарантий безопасности в Украине не будет
  • Гарантии безопасности для Украины необходимы, но реализовывать их должна Европа
  • США больше не тратят средства на войну в Украине

Американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. Обеспечивать военное присутствие на территории Украины будет Европа, но при поддержке Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Daily Caller.

На вопрос журналистки о том, будут ли американские военные в Украине после окончания боевых действий, Трамп однозначно ответил "нет". В то же время он не исключил, что США могут помогать европейским государствам в обеспечении гарантий безопасности для Украины, в частности предоставлять воздушную поддержку.

"Возможно, мы что-то сделаем... Если бы я мог это остановить (войну в Украине - Главред) и время от времени летать в воздухе самолетом, это были бы преимущественно европейцы, но мы бы им помогли. Они, знаете, им это в определенной степени нужно, и мы бы им помогли, если бы смогли что-то сделать", - сказал Трамп.

Президент также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины необходимы, но обеспечивать их должна Европа.

"Я не думаю, что это (войну в Украине - Главред) можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем направлять туда войска или чего-то еще. Но если мы сможем помочь Европе, то, знаете, они будут там. Они хотят, хотят, чтобы все было урегулировано, но если мы можем им помочь, я готов это сделать", - отметил американский лидер.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии для Украины / Инфографика: Главред

Помощь Украине

Кроме этого, глава Белого дома заявил, что США больше не тратят средства на войну в Украине. По его словам, теперь военную технику для Киева закупает НАТО.

Также Трамп утверждает, что ранее Вашингтон тратил сотни миллиардов долларов на поддержку Украины, однако теперь он добился, чтобы расходы на оборону стран НАТО увеличили до 5% ВВП.

"Теперь мы продаем оборудование НАТО. Я добился того, что их (расходы увеличились с 2% до 5% - Главред). Никто не думал, что это возможно. Мы продаем оборудование НАТО. Мы не продаем его Украине. Мы продаем его НАТО. Они платят за оборудование. Мы не тратим деньги на войну. В этом и заключается разница", - подчеркнул президент США.

Какие гарантии безопасности может получить Киев

Политолог Владимир Фесенко пояснил, что Запад не предоставит Украине гарантии безопасности, которые предусматривают совместное военное участие. Он подчеркнул, что нейтральный статус тоже не является абсолютной защитой.

"Прежде всего для нас важно оружие. Также если удастся реализовать идею о европейском военном контингенте, это будет большой шаг вперед. Даже при всей символичности. А присутствие европейцев будет символическим - возможно, 60 тысяч человек, то есть это не те войска, которые могут сдерживать российское нападение. Но их присутствие на территории Украины будет означать: если Россия нападет, она может вступить в войну со странами НАТО. Все это будет серьезным шагом вперед в повышении уровня безопасности Украины в политическом смысле, не военном. В военном - поставка оружия сдерживания Украине", - сказал Фесенко.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Напомним, что США вместе с европейскими партнерами работают над пакетом гарантий безопасности для Украины. Они могут включать разведывательные возможности, системы управления и поддержку противовоздушной обороны. В то же время, по оценкам аналитиков ISW, Россия вряд ли согласится на такие договоренности.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что гарантии безопасности должны быть четкими, юридически обязательными и эффективными. Они должны реально защищать Украину от потенциальных угроз и обеспечивать стабильность в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вместе с международными партнерами готовит письменную конфигурацию гарантий безопасности, которую планируют представить на следующей неделе.

Как сообщал Главред, европейские военные руководители обсуждают конкретные шаги по гарантиям безопасности для Украины. Среди вариантов - развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО уже строит крупнейшую авиабазу в Европе.

Об источнике: The Daily Caller

The Daily Caller - это правый новостной и аналитический веб-сайт, расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия. Его основали политический комментатор Такер Карлсон и политический советник Нил Патель в 2010 году.

Сайт был запущен как "консервативный ответ на The Huffington Post" и уже к 2012 году он увеличил свою аудиторию вчетверо и стал прибыльным, превзойдя несколько конкурентов к 2013 году. В 2020 году The New York Times назвала The Daily Caller "пионером в онлайн-консервативной журналистике". The Daily Caller является также членом пресс-пула Белого дома

война в Украине Дональд Трамп Трамп новости война России и Украины гарантии безопасности
"Будем сидеть и наблюдать": Трамп хочет выйти из переговоров по Украине - Axios

17:04

Когда лень готовить: рецепт вкусного ужина за 15 минут

