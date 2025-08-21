Истребители F-35 и не только: какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа

Кратко:
- Европа требует от Трампа усилить гарантии для Украины
- НАТО строит в Румынии авиабазу, где могут быть размещены самолёты
- США просят гарантировать использование спутников GPS и разведки для Украины
Высокопоставленные военные руководители европейских стран обсуждают гарантии безопасности Украине. В частности, они хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.
Как пишет The Times, этот вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Дэна Кейна с военными представителями из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности США.
Помимо американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.
Кроме того, они хотят, чтобы США обязались поставлять Украине зенитные ракеты Patriot и NASAMS для отражения российских атак, а также разрешения на полеты самолётов-разведчиков над Чёрным морем.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все участники "Коалиции решительных" направят в Украину контингент в рамках гарантий безопасности. Взносы стран будут принципиально разными.
Великобритания готова отправить свои войска для защиты воздушного и морского пространства Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.
Бельгия готова присоединиться к так называемой "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией для мирной миссии в Украине. Сразу после достижения договоренности о прекращении огня страна отправит свои войска.
Пятая статья НАТО - иллюзия гарантий безопасности: мнение эксперта
В информационном пространстве снова начали активно эксплуатировать риторику о пятой статье НАТО. Однако складывается впечатление, что многие, кто о ней говорит, либо не читали сам документ, либо сознательно продают украинцам пустую иллюзию. Об этом сказал Главреду украинский государственный и общественный деятель Георгий Тука.
По его словам, на деле пятая статья Североатлантического договора почти ничем не отличается от печально известного Будапештского меморандума. Она не содержит конкретных обязательств, а лишь закрепляет, что каждое государство само решает, каким образом реагировать на нападение на союзника.
"Например, Россия начинает войну против Украины, а Турция заявляет: "Мы поддерживаем Украину как члена НАТО, мы закрываем проливы Босфора и Дарданеллы, но воевать с Черноморским флотом не будем". То есть все сводится к пустым декларациям. А вокруг этого в информационном пространстве раздуваются "победы", - сказал он.
