Истребители F-35 и не только: какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа

Анна Ярославская
21 августа 2025, 07:46
Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.
Европа призывает Трампа разместить истребители в Румынии для охраны Украины

Кратко:

  • Европа требует от Трампа усилить гарантии для Украины
  • НАТО строит в Румынии авиабазу, где могут быть размещены самолёты
  • США просят гарантировать использование спутников GPS и разведки для Украины

Высокопоставленные военные руководители европейских стран обсуждают гарантии безопасности Украине. В частности, они хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.

Как пишет The Times, этот вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Дэна Кейна с военными представителями из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности США.

Помимо американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.

Кроме того, они хотят, чтобы США обязались поставлять Украине зенитные ракеты Patriot и NASAMS для отражения российских атак, а также разрешения на полеты самолётов-разведчиков над Чёрным морем.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел первый длительный координационный разговор с советниками по национальной безопасности Германии, Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, а также представителями ЕС и НАТО. Детальнее читайте в материале: Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все участники "Коалиции решительных" направят в Украину контингент в рамках гарантий безопасности. Взносы стран будут принципиально разными.

Великобритания готова отправить свои войска для защиты воздушного и морского пространства Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Бельгия готова присоединиться к так называемой "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией для мирной миссии в Украине. Сразу после достижения договоренности о прекращении огня страна отправит свои войска.

5-я статья НАТО
Что такое пятая статья НАТО / Инфографика: Главред

Пятая статья НАТО - иллюзия гарантий безопасности: мнение эксперта

В информационном пространстве снова начали активно эксплуатировать риторику о пятой статье НАТО. Однако складывается впечатление, что многие, кто о ней говорит, либо не читали сам документ, либо сознательно продают украинцам пустую иллюзию. Об этом сказал Главреду украинский государственный и общественный деятель Георгий Тука.

По его словам, на деле пятая статья Североатлантического договора почти ничем не отличается от печально известного Будапештского меморандума. Она не содержит конкретных обязательств, а лишь закрепляет, что каждое государство само решает, каким образом реагировать на нападение на союзника.

"Например, Россия начинает войну против Украины, а Турция заявляет: "Мы поддерживаем Украину как члена НАТО, мы закрываем проливы Босфора и Дарданеллы, но воевать с Черноморским флотом не будем". То есть все сводится к пустым декларациям. А вокруг этого в информационном пространстве раздуваются "победы", - сказал он.

