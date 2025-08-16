Укр
Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

Алёна Воронина
16 августа 2025, 09:28
Президент США оказался в ситуации, когда ему нужно будет сделать выбор.
Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп попал в тупик после встречи с Путиным/ коллаж: Главред, фото: Белый дом

Кратко:

  • Трамп попал в тупик после встречи с Путиным
  • Ему придется делать выбор - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоялись на Аляске, могут стать ключевым моментом в формировании отношения Трампа к войне страны-агрессора РФ против Украины.

Об этом пишет The New York Times. Согласно данным издания, речь идет не только об определении границ, но и о самом факте существования независимого Украинского государства.

видео дня

Американский президент оказался в ситуации, когда ему нужно будет сделать выбор.

"Трамп оказался перед принципиальным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Киева в противодействии российской агрессии, чего он до сих пор избегал", - отметили в издании.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Напомним, переговоры Трампа и Путина закончились. Главред подробно рассказал, что говорили об Украине и о чем договорились президент США и российский диктатор. Первая за четыре года личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске завершилась без окончательных решений по войне РФ против Украины.

Как сообщал Главред, стало известно, что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом. После переговоров с Трампом, президент РФ Путин заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности для Украины и пути завершения войны.

Также Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным и сказал, что Зеленский должен согласиться на сделку с РФ. Президент США говорит, что во время встречи с диктатором РФ был достигнут прогресс по урегулированию войны, но теперь все зависит от Зеленского.

Ранее также сообщалось, что Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным - в FT описали "странную ситуацию". В окружении Зеленского до сих пор ждут звонка Трампа и считают эту ситуацию странной.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

