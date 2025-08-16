Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

Кратко:
- Трамп попал в тупик после встречи с Путиным
- Ему придется делать выбор - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины
Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоялись на Аляске, могут стать ключевым моментом в формировании отношения Трампа к войне страны-агрессора РФ против Украины.
Об этом пишет The New York Times. Согласно данным издания, речь идет не только об определении границ, но и о самом факте существования независимого Украинского государства.
Американский президент оказался в ситуации, когда ему нужно будет сделать выбор.
"Трамп оказался перед принципиальным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Киева в противодействии российской агрессии, чего он до сих пор избегал", - отметили в издании.
Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости
Напомним, переговоры Трампа и Путина закончились. Главред подробно рассказал, что говорили об Украине и о чем договорились президент США и российский диктатор. Первая за четыре года личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске завершилась без окончательных решений по войне РФ против Украины.
Как сообщал Главред, стало известно, что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом. После переговоров с Трампом, президент РФ Путин заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности для Украины и пути завершения войны.
Также Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным и сказал, что Зеленский должен согласиться на сделку с РФ. Президент США говорит, что во время встречи с диктатором РФ был достигнут прогресс по урегулированию войны, но теперь все зависит от Зеленского.
Ранее также сообщалось, что Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным - в FT описали "странную ситуацию". В окружении Зеленского до сих пор ждут звонка Трампа и считают эту ситуацию странной.
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
