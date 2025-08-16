Укр
Читать на украинском
Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным: в FT описали "странную ситуацию"

Алёна Воронина
16 августа 2025, 06:55обновлено 16 августа, 08:23
В окружении Зеленского до сих пор ждут звонка Трампа и считают эту ситуацию странной.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп на самом деле не звонил Зеленскому после встречи с Путиным/ коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента Украины

Кратко:

  • Трамп так и не позвонил Зеленскому после встречи с Путиным
  • В окружении президента Украины такую ситуацию считают странной

Президент США Дональд Трамп не звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает Financial Times. В издании отметили, что в Киеве до сих пор ждут звонка Трампа, который пока так и не состоялся.

В окружении Зеленского такую ситуацию считают странной. Согласно информации издания. Один из приближенных к президенту Украины собеседников утверждает, что Зеленский пока не получил никаких известий от Трампа после встречи с Путиным. Он назвал такую ситуацию "очень странной".

Другой источник оценил результаты переговоров Трампа и Путина на Аляске как "ничегобургер" - такое слово используют для описания событий, которые получают много внимания, однако на самом деле не имеют весомого значения.

Напомним, что после встречи с Путиным Трамп сказал, что он уже якобы позвонил Зеленскому.

"Несколько человек, которые являются важными, я им позвонил, в частности президенту Зеленскому. Мне нужно поговорить с Марко (Рубио, - ред.) и Стивом (Уиткоффом, - ред.) и некоторыми из людей из администрации", - отметил он.

Аляска
Аляска/ Инфографика: Главред

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Напомним, переговоры Трампа и Путина закончились. Главред подробно рассказал, что говорили об Украине и о чем договорились президент США и российский диктатор. Первая за четыре года личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске завершилась без окончательных решений по войне РФ против Украины.

Как сообщал Главред, стало известно, что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом. После переговоров Трампом, президент РФ Путин заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности для Украины и пути завершения войны.

Также Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным и сказал, что Зеленский должен согласиться на сделку с РФ. Президент США говорит, что во время встречи с диктатором РФ был достигнут прогресс по урегулированию войны, но теперь все зависит от Зеленского.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский Аляска Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры на Аляске
18:07

Дополнительные выплаты 2025: кому из пенсионеров положено и какие суммы

18:05

Все в огне и дыму: россияне ударили прямо по центральному рынку в СумахВидео

17:58

"Слишком быстро": Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание

