Армия США высадилась в России и воевала против Москвы - что скрывает Кремль

В 1918 году американская армия зашла вглубь России, провела бои с большевиками и вернулась домой победителями, указывает историк Александр Алферов.

Американские войска уже когда-то воевали на территории России - и это был не Голливудский сценарий, а настоящие события более ста лет назад. Об этом малоизвестном эпизоде истории рассказал в видео на YouTube профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.

В каком порту осуществлялась высадка английских и французских войск в марте 1918 года

"Армия США высадилась на территорию России и воевала с русскими. Ну, они об этом не любят вспоминать, но мы сейчас это вспомним", - говорит Алферов.

Когда американцы высадились в Архангельске

События разворачивались в 1918 году, когда Первая мировая война еще продолжалась.

"Армия Соединенных Штатов высаживается в России, в Архангельск, в количестве 13 тысяч воинов. Что же они там делали? Очень просто, друзья", - объясняет историк.

Почему США высадились в России

Российская империя на тот момент была большим должником США. После вступления в войну она не имела достаточно ресурсов, поэтому закупала оружие у американцев. Когда же Ленин совершил переворот, возникла угроза, что американское вооружение окажется в руках Германии.

Именно поэтому союзники решили действовать на опережение.

"Американцы высаживаются в Архангельске и начинают разворачивать там свою армию. Ну, и, конечно, парад победы в Архангельске. Кстати, кто-то даже снимает шляпу", - рассказывает Алферов.

После высадки начались бои с большевиками.

"Начинаются бои с большевиками, русскими, которых массово уничтожают американцы. А летом 19-го года возвращаются победителями домой".

Почему об этом молчит Кремль

Из слов Алферова можно сделать вывод, что современная российская историческая пропаганда избегает упоминаний об этом периоде, ведь он подрывает образ "непобедимой России" и показывает, что даже в ХХ веке иностранные войска одерживали победы на ее территории.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

