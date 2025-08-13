Укр
Предками украинцев могли быть не славяне - открытие, которое ломает учебники истории

Юрий Берендий
13 августа 2025, 12:56
Историки утверждают, что предками украинцев могли быть не славяне, а воинственные анты и народы, которые жили на наших землях задолго до Киевской Руси.
Предками украинцев могли быть не славяне - открытие, которое ломает учебники истории
Кем были предки украинцев - почему украинцы могут быть не славянами / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Что, если украинцы происходят не только от славян? Новые исторические взгляды и древние источники свидетельствуют, что корни нашего народа начали формироваться задолго до Киевской Руси, и среди предков могли быть воинственные анты и другие народы, которые оставили свой след на наших землях. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2

Главред выяснил, откуда взялись украинцы.

Кто является предком украинцев

По его словам, в результате великого переселения народов появился отдельный исторический период - великое расселение славян. Часть племен осталась на территории современной Украины, а другие отправились на юг, запад и север Европы.

Именно поэтому известный украинский историк Михаил Грушевский выдвинул смелую теорию о происхождении украинцев.

"Он (Грушевский, - ред.) утверждал, что предками украинцев были не какие-то безымянные славянские племена, а анты - воинственный народ, который сыграл ключевую роль в эпоху Великого расселения славян", - пояснил Галимов, ссылаясь на позицию историка Михаила Грушевского.

Смотрите видео о том, откуда появились украинцы:

Как назывались предки украинцев

По древним византийским источникам, те племена, которые оставались на украинских землях, назывались антами, а те, что переселились на Балканы, - склавинами. Византийский историк Иордан описывал антов как воинственный народ, который воевал с готами под предводительством короля Винитара. Михаил Грушевский приводил эти события в своей работе:

"В первой битве, говорит Иордан, анты побили готов, но Винитар не испугался, воевал с ними дальше, погромил, взял в плен князя антов Божа и старшин их в неволю. И чтобы не пугать антов, говорил их страшной смертью убить, распять на крестах".

Грушевский видел в антах хорошо организованную силу и даже первую попытку государственного образования славян. Однако не все современные историки разделяют такое мнение.

Что было до Киевской Руси

Не все современные историки соглашаются с тем, что анты были первой государственностью славян.

"Дело в том, что письменная история, которую мы знаем из этих источников византийских, арабских, она мало совпадает с археологией. Потому что непосредственно перед появлением Руси на территории Украины фиксируется две археологические культуры. Одна на левобережной Украине - Черниговщина, Волынцевская, Роменская культура, если я не ошибаюсь. И вторая культура фиксируется на правобережной Украине... То есть это был период, который историки называют... "вождество". Это переходный период от племенных группировок к государству", - отметил блогер и исследователь истории Виталий Дрибница, автор YouTube-канала "Голос правды".

Какая тайна происхождения украинцев

Он отмечает, что к формированию современных украинцев причастны не только славяне.

"Современные украинцы являются потомками одновременно и славянских племен, и какая-то часть там гуннских племен, и немецких этих племен, и поляков, и чехов, и так далее... Даже венгры, которые там кратковременно или булгар, проходили через территорию Украины и оставили свои и культурные следы, и биологические следы, скажем так, украинском народе", - подчеркнул Дрибница.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская Русь История Украины
