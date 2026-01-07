Сколько нас осталось: демографическая пропасть, которая решает будущее Украины

От легендарных "52 миллионов" до критических 28 на подконтрольных территориях - Украина подошла к моменту, когда вопрос численности стал вопросом выживания.

Сколько осталось украинцев? / Коллаж: Главред, скриншоты

Сколько украинцев проживает на территории Украины

Главные причины уменьшения количества украинцев

В 1990-х годах цифра "52 миллиона" звучала как аксиома. Сегодня же Украина переживает самое большое демографическое испытание в своей современной истории. По оценкам Института демографии, на подконтрольных Украине территориях сейчас проживает около 28 миллионов человек. Главред расскажет о главных причинах уменьшения количества украинцев.

Вопрос "Сколько нас?" перестал быть сухой статистикой - он стал вопросом выживания государства.

Как отмечает журналист и исследователь Аким Галимов, демографический кризис является следствием не одного фактора, а 150-летней цепи трагедий, миграций и политики уничтожения.

Пять волн, которые рассеяли украинцев

По разным оценкам, за пределами Украины сегодня живет около 25 миллионов украинцев и их потомков. Это результат пяти больших волн эмиграции, каждая из которых имела свои причины - от экономического отчаяния до спасения от террора.

Первая волна (конец XIX в. - 1914): земля как мечта

Украинцы Галичины и Буковины бежали от перенаселения и бедности. Услышав о бесплатных землях в Канаде и США, крестьяне продавали все имущество, чтобы оплатить билет на пароход.

Именно тогда Иван Пилипов и Василий Илиняк стали первыми официальными украинскими колонистами в Канаде. В то же время из подроссийской Украины крестьян массово переселяли на Дальний Восток - в так называемый Зеленый Клин, обещая льготы, которые впоследствии отменили.

Вторая волна (1920-1939): политическое спасение

После поражения освободительной борьбы и установления советской власти Украину покинули военные УНР, интеллигенция, ученые и деятели культуры.

Центрами эмиграции стали Прага, Варшава и Париж. Большинство эмигрантов были убеждены, что это - временно: они готовились вернуться и восстановить независимое государство.

Третья волна (1940-1954): бегство от ГУЛАГа

После Второй мировой войны миллионы украинцев оказались в Европе как остарбайтеры или узники концлагерей. Более 200 тысяч из них категорически отказались возвращаться в СССР, понимая, что на родине их ждут репрессии.

Именно эти люди стали ядром сильных украинских общин в США, Канаде и Австралии, десятилетиями оставаясь голосом Украины на Западе.

Четвертая волна (1987-2014): экономический распад

Открытие границ в конце существования СССР совпало с тотальным обнищанием. Страну покидали миллионы молодых специалистов, ученых и студентов.

Эта волна интегрировала украинцев в глобальный мир и подарила международную узнаваемость - от научных до культурных достижений, в частности известных звезд украинского происхождения.

Пятая волна (2022 - до сих пор): бегство от войны

Полномасштабное вторжение России вызвало самый большой и быстрый отток населения в истории Украины. По разным оценкам, от 5 до 7 миллионов человек были вынуждены покинуть страну.

Это не эмиграция выбора - это вынужденное выживание.

Кто виноват в том, что количество украинцев уменьшается

Россия на протяжении веков оставалась ключевым фактором демографической катастрофы Украины.

Кроме войн, население уничтожали:

искусственные голодоморы (от 3,9 до 4,5 млн погибших);

раскулачивание и массовые депортации;

карательные операции, в частности операция "Запад" 1947 года, когда за одни сутки было вывезено 78 тысяч человек.

Параллельно советская власть целенаправленно заселяла украинские регионы переселенцами из РСФСР, стремясь не только компенсировать потери рабочей силы, но и размыть национальное сопротивление.

Рождаемость как красный сигнал

Сегодня коэффициент рождаемости в Украине упал до 0,9. Для простого воспроизводства населения необходим показатель не ниже 2,1.

Это означает, что без: возвращения мигрантов, масштабной семейной политики, переосмысления роли диаспоры, население страны и в дальнейшем будет стремительно сокращаться.

Возможно ли возрождение

История дает ответ: да.

В 1948 году население Израиля составляло всего 800 тысяч человек. Благодаря системной политике репатриации и идее "дома для всех евреев" страна выросла до 10-миллионного государства.

Украинцы мира - не проблема, а ресурс

Сегодня мировое украинское сообщество насчитывает около 59 миллионов человек - с учетом диаспоры, жителей оккупированных территорий и свободной части страны.

Диаспора всегда была опорой Украины - от символических жестов на мировых аренах до многомиллиардной поддержки ВСУ во время войны.

Границы могут разделять территории, но не должны разделять людей.

Украина должна стать центром притяжения для всех своих сыновей и дочерей - независимо от того, в какой волне эмиграции оказались их предки.

Наш главный потенциал - не только в цифрах, а в способности оставаться едиными, когда речь идет о праве на свободное будущее.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

