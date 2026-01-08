В Днепре повторно раздаются взрывы: на город летит табун "шахедов"

https://glavred.info/war/v-dnepre-povtorno-razdayutsya-vzryvy-na-gorod-letit-tabun-shahedov-10730393.html Ссылка скопирована

Вечером 7 января в Днепре во время блэкаута прогремели новые взрывы. Город снова оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. О приближении дронов сообщили в Воздушных силах Украины.

"Группа БПЛА курсом на г. Днепр с юго-западного направления", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко предупредил жителей:

"В городе объявлена воздушная тревога. Будьте осторожны и перейдите в безопасные места".

По данным мониторинговых каналов, в сторону Днепра летит не менее 15 ударных дронов. Область сейчас находится под атакой БПЛА, продолжается оценка ситуации.

Аналитики призвали горожан быть внимательными и в дальнейшем, ведь враг использует ударные дроны реактивного типа.

