Джунгли против цивилизации: почему между Северной и Южной Америкой нет дороги

Панамериканское шоссе должно было соединить Аляску с Аргентиной, но 100 километров джунглей в Дарьенском разрыве до сих пор разделяют два континента.

Почему между Северной и Южной Америкой до сих пор нет дорог?

Почему между Южной и Северной Америкой нет дорог

Кому выгодно не строить дороги

Панамериканское шоссе — один из самых амбициозных инфраструктурных проектов в истории человечества. Его замысел предусматривал непрерывную дорогу длиной около 30 тысяч километров, которая должна была соединить Аляску с Огненной Землей в Аргентине.

Однако на карте Центральной Америки есть странный разрыв — на границе Панамы и Колумбии. Это Дарьенский разрыв: примерно 100 километров джунглей, болот и гор, где цивилизация буквально заканчивается. Это единственное место, которое разрывает сухопутную связь между Северной и Южной Америкой. Главред расскажет об этом более подробно.

Ландшафт, который не прощает ошибок

Как объясняет автор канала "Яновская о географии", Дарьенский разрыв считается одним из самых опасных регионов планеты. Основная инженерная проблема — экстремальная влажность.

Регион расположен вблизи экватора, и дожди здесь идут почти каждый день. В таких условиях любая дорожная основа быстро размывается или превращается в неконтролируемое болото.

Когда климат становится смертельным

Сочетание температуры до +35°C и почти 100% влажности создает так называемый эффект влажного термометра. Человеческий организм теряет способность охлаждаться из-за испарения пота.

В таких условиях длительный физический труд на открытом воздухе становится смертельно опасным. Добавьте к этому крутые горы, нестабильные почвы и реки, которые за считанные часы выходят из берегов, — и вы получите инженерный кошмар, стоимость которого исчисляется миллиардами долларов.

Джунгли, где опасность повсюду

Дарьен — это природный заповедник смертельных угроз. Здесь обитают ядовитые змеи, пауки и скорпионы, встреча с которыми без немедленной медицинской помощи часто заканчивается фатально.

Однако наибольшую опасность представляют не хищники, а насекомые. Комары и клещи переносят малярию, лихорадку денге и другие тропические болезни.

Почему в Дарьенском разломе простая царапина может убить

В условиях Дарьенского разрыва даже мелкая рана превращается в серьезную проблему. Из-за постоянной влажности бактерии размножаются мгновенно, а раны практически не заживают.

В регионе нет больниц, аптек или стабильной связи. Человек остается один на один с природой, которая не оставляет шансов на ошибку.

История, которую защитили джунгли

Отсутствие дороги имеет и глубокие исторические причины. Когда-то Панама была частью Великой Колумбии, но именно непроходимость Дарьенского разрыва сыграла ключевую роль в ее отделении.

Джунгли фактически остановили колумбийскую армию, не дав ей возможности подавить движение за независимость Панамы.

Геополитика сильнее асфальта

Сегодня ни Панама, ни США — которые десятилетиями контролировали Панамский канал — не заинтересованы в строительстве шоссе. Дарьенский разрыв служит естественным защитным барьером для канала — одного из ключевых объектов мировой торговли.

Он помогает удерживать регион в стороне от конфликтов и нестабильности, которые периодически охватывают соседние южноамериканские страны.

Почему строительство дороги выгодно не всем

Колумбия остается крупнейшим в мире производителем кокаина, а США — его крупнейшим потребителем. Дарьенский разрыв затрудняет логистику наркокартелей, вынуждая их использовать морские и воздушные маршруты, которые легче отслеживать.

Строительство прямой дороги через джунгли фактически превратилось бы в "автобан для наркотиков", что неприемлемо для Вашингтона.

Маршрут для отчаянных мигрантов

Дарьенский разрыв также является частью опасного маршрута нелегальной миграции. Сотни тысяч людей, рискуя жизнью, проходят эти джунгли пешком.

Строительство дороги только упростило бы нелегальную миграцию — одну из самых острых политических проблем региона.

Несмотря на технологические возможности XXI века, Дарьенский разрыв остается нетронутым. Ни одна страна не имеет ни достаточного экономического стимула, ни политической воли объединить континенты асфальтом.

Потенциальные выгоды для торговли полностью нивелируются рисками экологической катастрофы, роста преступности и миграционных кризисов.

Дарьенский разрыв — это место, где природа и геополитика заключили союз против прогресса. И, похоже, это "белое пятно" на карте мира будет оставаться еще очень долго.

