Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Названы три украинских ума, без которых современный мир бы не существовал.

https://glavred.info/culture/chelovechestvo-vyzhilo-blagodarya-izobreteniyam-treh-ukraincev-vot-kto-oni-10715924.html Ссылка скопирована

Названы три украинца, которые изменили ход истории / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Кто из украинцев первый провел операцию по трансплантации органов

Кто изобрел метод "просветления оптики"

Чем известна в мире Екатерина Ющенко

Украинские изобретатели сделали немало для развития человечества и его технологий. Знаете ли вы, что первую операцию по пересадке человеческого органа провел украинец, а физику из Тернопольщины удалось качественно улучшить все оптические приборы. Главред, со ссылкой на журналиста Рами Аль Шаера, расскажет о трех украинцах, которые изменили ход истории.

Юрий Вороной

Юрий Вороной - украинский хирург, жизнь которого полна трагизма и профессиональной преданности. Еще будучи студентом, Юрия мобилизовали как студента-медика в ряды российской императорской армии во время Первой мировой войны. Он участвовал в работе фельдшерского взвода.

видео дня

Вороной - один из немногих, кто выжил в боях под Крутами. Несмотря на все исторические события, Юрий не изменил медицинской сфере и прибыл в Херсон, чтобы провести первую в мире операцию по пересадке человеческого органа. Тогда он пересадил женщине почку от мужчины, который накануне умер от черепно-мозговой травмы. Пациентка прожила с новым органом 48 часов, но умерла из-за реакции на отторжение трансплантата. Тогда еще не было антибиотиков, поэтому летальный случай связывали с осложнением при переливании крови.

Журналист отмечает, что хирург согласился на операцию из-за того, что у Юрия отец болел почечной недостаточностью.

Юрий Вороной доказал, что можно пересаживать человеку не только фрагменты тканей, но и целые трупные органы.

Александр Смакула

Александр Смакула - известный физик 20 века, который совершил настоящую революцию в мировой науке. Главное его открытие - метод "просветления оптики", который качественно улучшил все оптические приборы. Смакула родился в Тернопольской области, однако впоследствии переехал в Штаты.

"Линзы в телескопах, калейдоскопах, биноклях, линзы в фотокамерах - все благодаря Александру Смакуле", - отметил журналист.

Кроме этого, доцент кафедры физики Тернопольского технического университета Юрий Скоренький в комментарии "Суспільному" рассказывал, что оптические линзы с покрытием, которые изобрел Александр Смакула, являются основным элементом приборов, которые применяют украинские военные. В частности это очки, бинокли, оптические прицелы.

"Отражение не портит картинку, позволяет пройти большей части светового потока. И это вот настолько хорошо видно, что других доказательств уже и не нужно", - говорит Юрий Скоренький.

Екатерина Ющенко

Екатерина Ющенко создала один из первых в мире языков программирования и заложила один из фундаментальных принципов, на которых впоследствии выстроили современные компьютерные технологии. Не исключено, что без ее труда развитие технологии было бы значительно медленнее.

"А еще один факт из биографии - это то, что ее родители были посажены в тюрьму советской властью за любовь к Украине. А 17-летнюю Екатерину на фоне этого исключили из университета", - отметил Рами Аль Шаер.

Смотрите видео, в котором рассказывается о трех украинцах, которые изменили ход истории:

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред