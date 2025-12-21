Американцы во время тайных переговоров передали РФ важное послание - Kyiv Post

Источники издания, знакомые с ходом переговоров, описали позицию США как решительную, но сдержанную.

Американцы во время переговоров передали России важное послание / коллаж: Главред, фото: Википедия, x.com/SEPeaceMissions

Что написано в материале Kyiv Post:

Основные разногласия в переговорах остаются неизменными

Между Вашингтоном и Киевом есть согласованность, которой ранее не было

В Майами закрытые переговоры американских и российских чиновников не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы. Об этом пишет Kyiv Post.

Известно, что в переговорах приняли участие спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев и американская делегация во главе со спецпредставителем Дональда Трапа Стивом Уиткоффом, а также зятем президента США Джаредом Кушнером.

Источники издания, знакомые с ходом переговоров, описали позицию США как решительную, но сдержанную.

"Это не были переговоры, на которых Вашингтон торговался сам с собой", - отметил собеседник.

Также собеседник издания добавил, что "хотя в субботу не было прорыва", американская сторона "объяснила россиянам, где сейчас находятся дела после недавних обсуждений с украинцами, и фактически сказала: "Вот что все еще не сходится. Вернитесь завтра с ответами".

По словам чиновников, которые ознакомлены с текущим состоянием переговоров, основные разногласия остаются неизменными: экспансивные территориальные требования РФ и настаивание Украины на железных гарантиях безопасности от США.

Это означает, что Россия не изъявляет желания отказаться от претензий на территории, которые ей не удалось полностью захватить, тогда как Киев уверяет, что не уступит земли, которые были захвачены оккупантами после вторжения 2022 года.

"Между Вашингтоном и Киевом существует согласованность, которой не было несколько недель назад. Но эта согласованность не привела к изменениям в позиции Москвы", - рассказал третий западный чиновник.

Переговоры должны продолжиться сегодня, 21 декабря. Ожидается, что американские чиновники опубликуют официальное заявление после завершения встреч, что, возможно, станет первым публичным сигналом о том, готова ли Россия к более серьезным переговорам.

"Это всегда позиционировалось как рабочий уровень. И так и осталось. Сейчас важно, вернется ли Россия с чем-то новым - или просто вернется", - добавил один западный чиновник.

Мирный план США - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности.

Он подчеркнул, что в "Минске" всегда первым пунктом было прекращение огня, но нам почему-то постоянно навязывали выборы, 5-й пункт.

"Все это какие-то фантастические пункты, потому что большинство представителей западной дипломатии к реальности не готовы. Некоторые на нашей стороне, и это нам помогает, но это точно не окружение Трампа", - говорит эксперт.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Зеленский также говорил, что во время мирных переговоров обсуждают вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

Кроме того, сообщалось, что после месяцев безрезультатных переговоров дискуссия по завершению войны в Украине переходит от абстрактных рамок к конкретным компромиссам.

Об источнике: Kyiv Post KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, которые интересуются общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.

