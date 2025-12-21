Реально ли во время войны провести выборы в Украине - названы важные нюансы

Украина не готова к проведению выборов из-за отсутствия подготовки, законодательных изменений и адаптированных механизмов голосования, указал Кошель.

Реально ли во время войны провести выборы в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем рассказал глава Комитета выборов Украины:

В Украине нет минимального порога избирателей на выборах

Без отмены телемарафона проведение выборов невозможно

Государство не готово к проведению волеизъявления граждан

Теоретически Украина может провести выборы во время войны, однако ключевым вопросом остается их общественная легитимность, безопасность и способность государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель

По его словам, действующее законодательство не устанавливает минимального порога явки избирателей. В теории выборы могут быть признаны состоявшимися и легитимными, даже если проголосует лишь один человек из многомиллионного населения страны.

"Но вопрос не только в юридической, но и в общественной легитимности, поскольку Россия обстрелами, терактами и другими действиями может существенно влиять на явку в отдельных регионах. Добавьте к этому невозможность голосования миллионов граждан за рубежом - и вопрос общественного восприятия результатов и избирательной кампании становится критическим", - указал он.

Кошель также отметил, что проведение выборов невозможно в условиях ограничения работы медиа, поэтому сочетание единого телемарафона с избирательной кампанией выглядит несовместимым и фактически абсурдным. Он обратил внимание на значительное присутствие в украинском информационном пространстве пророссийских и российских анонимных телеграмм-каналов, которые имеют чрезвычайно широкую аудиторию. По его оценкам, такой контент регулярно потребляют около 10-15 миллионов украинцев, что создает серьезные риски масштабных манипуляций.

По его мнению, для проведения полноценных и качественных выборов, которые будут соответствовать международным стандартам, подготовку к ним следует начинать уже сейчас, ориентируясь на послевоенный период. В то же время он отметил, что несмотря на многолетние предостережения экспертов, никакой системной подготовительной работы до сих пор фактически не было проведено.

"За это время можно было бы, например, наработать, адаптировать, смоделировать и проверить механизм голосования по почте для украинцев за рубежом. И у нас бы не было с этим проблемы, потому что мы "закрыли" этот вопрос полностью. Можно было бы наработать другие механизмы или голосования внутренне перемещенных лиц, или для их быстрой адаптации в новых общинах, чтобы избежать избирательного туризма во время кампании - а это серьезный риск прежде всего для местных выборов. К сожалению, эти механизмы также недоработаны", - указал он.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что государство не готово к проведению послевоенных выборов в течение ближайшего года, поскольку необходимые законодательные изменения до сих пор не наработаны.

В то же время он подчеркнул, что для будущих парламентских выборов очевидна необходимость пересмотра и обновления избирательной системы уже перед следующим голосованием в Верховную Раду.

"Это нужно для того, чтобы обеспечить полноценное участие в избирательном процессе для военных политических партий. Этот вопрос до сих пор фактически не рассматривался. Поэтому по состоянию на сейчас мы к проведению таких выборов не готовы", - резюмирует он.

Какие есть три условия для проведения выборов в Украине - Подоляк

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна готова проводить выборы даже в военное время. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает, что для этого необходимо решить три ключевых аспекта.

Во-первых, это безопасность - во время предвыборной кампании и голосования не должно быть атак ракетами или дронами.

Во-вторых, обеспечение избирательного права для всех граждан, включая военнослужащих и жителей прифронтовых территорий.

В-третьих, обеспечение финансирования выборов.

"У нас миллионы переселенцев, и это обусловливает значительно более сложную и дорогую логистику избирательных процедур. Поиск таких колоссальных средств не должен быть проблемой только Украины", - добавил Подоляк.

Подоляк подчеркивает, что если эти три условия будут выполнены, Украина готова к проведению выборов.

Выборы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский поручил народным депутатам подготовить законопроект, который бы предусматривал возможность проведения выборов в условиях военного положения.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не допустит никакого влияния со стороны российского руководства на потенциальные избирательные процессы.

Он подчеркнул, что решение по организации выборов будут приниматься исключительно с учетом ситуации с безопасностью и действующих правовых механизмов. По словам президента, страна-агрессор Россия и Путин не имеют и не будут иметь никакого контроля над украинским избирательным процессом.

Другие новости:

О персоне: Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия). 1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины. 2006-2009 - директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины. 2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

