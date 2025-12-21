Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

О чем говорится в материале:
- Во Франции отреагировали на согласие Путина провести переговоры с Макроном
- Детали относительно форматов будущих переговоров будут сообщены позже
Елисейский дворец отреагировал на сообщение о готовности диктатора и военного преступника Владимира Путина к контакту с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В заявлении отмечается, что французская сторона положительно воспринимает сигнал о возможном телефонном разговоре и пообещала в ближайшее время сообщить его формат и дату.
"Можно приветствовать то, что Кремль публично дает согласие на эту инициативу. В ближайшие дни мы проинформируем о наилучшем способе организации разговора", - говорится в сообщении, которое цитирует BFMTV.
В то же время в администрации Макрона подчеркнули, что любые контакты с Кремлем будут происходить в полной координации и открытости с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами, а их целью является достижение справедливого и прочного мира для Украины.
"Вторжение в Украину и упрямство Путина положили конец любой возможности диалога за последние три года. Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится яснее, снова полезно поговорить с Путиным", - сообщили в Елисейском дворце.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов к диалогу с французским лидером после того, как Макрон сделал соответствующий шаг в пятницу по завершении саммита ЕС в Брюсселе.
Что этому предшествовало
Президент Франции Макрон отметил, что новый разговор с Путиным "может быть полезным" и считает, что Европа способна возобновить диалог с Россией "с прозрачностью и с участием Украины".
"Я вижу, что есть люди, которые разговаривают с Владимиром Путиным, поэтому я думаю, что мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в том, чтобы найти правильную основу для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии", - сказал Макрон.
Что может заставить Путина остановить войну - мнение эксперта
Как писал Главред, военный преступник Путин настроен любой ценой усилить давление на Украину и действует не с позиций рационального расчета. Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что решающим фактором может стать физическое истощение самого Путина. Когда он придет к выводу, что дальнейшие боевые действия не имеют перспектив и не принесут желаемого результата, тогда может появиться приказ остановить войну.
"Когда он устанет воевать, когда будет готов махнуть на все рукой, сказать: "К черту все, давайте останавливаться". Или, как вариант, Путин остановится, когда деньги будут стремительно заканчиваться в России, и в бюджете их реально не будет хватать, и он это поймет сам", - спрогнозировал он.
Переговоры с Путиным - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 июля 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон впервые с сентября 2022 года провел разговор с российским военным преступником Владимиром Путиным.
16 октября 2025 года Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с ним в Будапеште.
15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске состоялась первая с 2021 года личная встреча между Трампом и Путиным.
Об источнике: BFMTV
BFMTV - французская телерадиосеть, транслирующая новости, полностью принадлежащая RMC BFM. Ее штаб-квартира расположена в Париже, пишет Википедия.
Как самый популярный новостной канал в стране с 10 миллионами зрителей ежедневно, BFM TV "может похвастаться долей рынка во Франции, которая является большей, чем любой эквивалентный новостной канал во всем мире".
