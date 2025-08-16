Встреча Трампа и Путина закончились - что говорили об Украине и о чем договорились

https://glavred.info/war/vstrecha-trampa-i-putina-zakonchilis-chto-govorili-ob-ukraine-i-o-chem-dogovorilis-10690187.html Ссылка скопирована

В пятницу, 15 августа 2025 года, в военном комплексе Эльмендорф-Ричардсон (Анкоридж, Аляска) состоялась первая с 2021-го личная встреча между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Вопреки всем ожиданиям, вместо формата "лицом к лицу", как сообщалось изначально, переговоры состоялись в формате "три на три", в состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а с российской стороны - министр иностранных дел Сергей Лавров и советник Юрий Ушаков.

Главред собрал основные заявления президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина по итогам переговоров.

Чем завершились переговоры

"Очень продуктивная встреча. Мы договорились по большинству тем, и большинство из них были очень значительными", - подчеркнул президент Трамп.

Он отметил, что "пока не подписано соглашение - нет ничего", но уже сегодня был сделан "огромный прогресс".

Трамп позвонил Зеленскому

Президент США сообщил, что уже связался с рядом важных людей.

"Несколько людей, которые являются важными, я им позвонил, в частности президенту Зеленскому. Мне нужно поговорить с Марко (Рубио, - ред.) и Стивом (Уиткоффом, - ред.) и некоторыми из людей из администрации", - добавил он.

Экономическое сотрудничество с РФ

Трамп также высказался о возможном сотрудничестве с Россией в будущем.

"У нас также есть значительные лидеры, которые делают феноменальную работу. У нас есть замечательные представители бизнес-сообщества России. И вы знаете, что мы стали за короткое время самой желанной страной в мире. Все хотят с нами заключать сделки", - сказал Трамп.

Что Трамп сказал о Путине

Президент США подчеркнул, что всегда имел прекрасные отношения с президентом Путиным

"У нас было много-много сложных встреч и хороших встреч. Иногда нам сложно было найти общий язык по некоторым вопросам, но мне кажется, что он понял и он все видит", - отметил президент.

Что Трамп сказал об Украине

Президент США подчеркнул, что ряд вопросов в рамках переговоров на Аляске так и не был решен. Учитывая, что он обошел тему Украины во время выступления, вероятно, речь идет именно о ней. Он также отметил, что 5, 6, 7 тысяч человек ежедневно погибают.

"Несколько вопросов не было решено. Один из важнейших является, наверное, самым важным. Но у нас есть отличный шанс сделать это в ближайшее время", - подчеркнул он.

Трамп поблагодарил Путина и его команду.

"Замечательной команде, чьи лица я всегда вижу в газетах. Вы почти такие же популярные и известные, как и ваш босс. Особенно вот этот передо мной".

Возможность новой встречи в Москве

В завершение Трамп анонсировал возможные следующие переговоры с Путиным в Москве.

"Мы очень скоро поговорим с вами и, надеюсь, очень скоро увидимся. В следующий раз в Москве. Это интересное, интересное приглашение. Возможно, это и произойдет. Спасибо вам всем", - резюмировал он.

