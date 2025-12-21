Укр
Какой душ лучше принимать - горячий или холодный: поставлена точка в вопросе

Юрий Берендий
21 декабря 2025, 15:37
Спор о том, какой душ полезнее - горячий или холодный, длится годами, однако научные исследования позволяют поставить точку в этом вопросе.
Какой душ лучше принимать - горячий или холодный, ученые поставили вердикт / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Горячий душ после тяжелого дня или холодный - в жару или для "закалки". Дискуссия о том, какой душ полезнее для здоровья, продолжается годами, но научные исследования и мнения экспертов позволяют дать достаточно однозначный ответ. Об этом говорится в материале профильного научного издания IFLScience.

Главред выяснил какая разница между холодным и горячим душем.

Почему люди любят горячий душ

Для большинства людей горячий душ - самый комфортный вариант. Согласно анализу, представленному на международной конференции по анализу систем водоснабжения в 2018 году, средняя любимая температура воды составляет 40-41 °C.

Горячий душ имеет несколько важных преимуществ. Он помогает расслабиться, уменьшить мышечное напряжение и усталость, а также может положительно влиять на сон. Кроме того, тепло способствует расширению сосудов, что улучшает кровообращение и может уменьшать артериальную жесткость - один из факторов сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем опасен горячий душ

Несмотря на пользу, горячий душ имеет и существенные минусы, особенно для кожи и волос.

"Горячая вода лишает кожу естественных масел, что приводит к сухости, зуду и, наконец, экземе. Так же горячая вода может лишить волосы естественных масел, что приведет к их пересушиванию", - рассказала дерматолог Седжал Шах.

Еще одна опасность - резкое снижение артериального давления, которое может привести к головокружению и потере сознания.

"Я, наверное, слышал подобную историю по меньшей мере десяток раз: человек принимает горячий душ, чувствует головокружение и просыпается в луже крови от травмы головы", - написал интервенционный кардиолог Хассан Макки.

Это явление называется вазовагальная синкопе.

"Тепло уже вызвало перемещение большого количества крови к поверхностным тканям. С меньшим количеством крови в резервуаре даже небольшое снижение артериального давления может вызвать синкопе", - пояснил Макки.

Холодный душ: польза для иммунитета и мозга

Холодный душ часто воспринимают как экстремальную процедуру, однако наука подтверждает, что он имеет ряд полезных эффектов. Некоторые исследования указывают на иммуностимулирующее действие холодной воды, хотя точный механизм еще изучается.

Вероятно, ключевую роль играет активация симпатической нервной системы - так называемого рефлекса "бей или беги".

"Когда эта система активируется, например, во время холодного душа, происходит повышение уровня гормона норадреналина. Это, скорее всего, и является причиной повышения частоты сердечных сокращений и артериального давления", - объясняет преподаватель физиологии здоровья Линдси Боттомс.

После холодного душа организм вынужден активно согреваться, что улучшает кровообращение и приводит к дополнительным энергозатратам. Очень холодная вода (до 14 °C) способна значительно ускорять метаболизм, а также активировать бурый жир, который связывают со снижением риска ожирения.

Психологический эффект холодной воды

Кроме физиологического воздействия, холодный душ может положительно сказываться и на психическом состоянии.

"Существует мнение, что погружение в холодную воду повышает психическую активность. Холодный душ также может помочь облегчить симптомы депрессии", - пишет Линдси Боттомс.

По ее словам, большое количество холодовых рецепторов в коже посылает мощные импульсы в мозг, что может иметь антидепрессивный эффект, а холодная вода на лице и шее улучшает работу мозга у пожилых людей.

Когда холодный душ может навредить

Впрочем, слишком холодная вода также представляет опасность для здоровья.

"Погружение в ледяную воду может вызвать у организма шок от холодной воды. Это может вызвать ряд реакций - от гипервентиляции до сердечных приступов", - рассказал эксперт по вопросам здоровья и воды Глен Коулсон.

Смотрите видео о том, какой душ самый полезный:

Так какой душ лучше - горячий или холодный

Специалисты сходятся во мнении, что крайности не являются лучшим выбором. Оптимальный вариант - сочетание обеих температур.

"Лучшим решением является принимать теплый, едва теплый душ, а затем заканчивать его холодным ополаскиванием в течение последних нескольких секунд", - сказал дерматолог Карл Торнфельдт.

Если же цель душа - охладиться во время жары, эксперты советуют быть осторожными.

"Холодная вода на самом деле не снижает температуру тела, которую организм так отчаянно пытается стабилизировать во время жары. Всегда рекомендуется принимать теплый душ, а не холодный", - сказал Глен Коулсон.

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в большой научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

20:07

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

