Одно дерево кормило всех: из чего предки когда-то делали хлеб и кофе

Обычные дубовые желуди сейчас можно увидеть в каждом лесу. Обычно, их никто не собирает и не использует. Но для наших предков эти плоды имели большое значение.
Главред решил разобраться, почему дуб когда-то называли хлебным деревом.
Что когда-то делали из желудей
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что дуб когда-то называли хлебным деревом, а из желудей делали муку и кофе.
"Желуди - важный источник пищи для животных. Белок, диких свиней, оленей и многих других", - подчеркнул он.
По его словам, дубы не плодоносят равномерно.
"Бывают желудевые годы, когда плодов море, а потом несколько лет почти ничего. Это делается для того, чтобы животные не смогли полностью уничтожить урожай. Часть желудей все равно прорастет", - говорится в видео.
Можно ли есть желуди
Мужчина отметил, что для человека сырые желуди горькие и даже вредные из-за дубильных веществ (танины). Но если их вымочить или поджарить, то из них получается питательная мука, которую когда-то в Украине часто использовали.
"Сейчас возрождают желудевый хлеб, который для наших предков был вполне обычной выпечкой из-за крайне сложной жизни. В современном приготовлении он имеет легкий шоколадный оттенок с нежным лесным ароматом и нотками ореха", - говорит автор видео.
Он также добавил, что из желудей делают кофе, который не содержит кофеина. И он имеет легкий ореховый привкус.
Как предки использовали желуди - видео:
