Одно дерево кормило всех: из чего предки когда-то делали хлеб и кофе

Хлеб из плодов дерева для наших предков был вполне обычной выпечкой.

Хлебное дерево в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какое дерево когда-то называли хлебным

Что делали из плодов этого дерева

Обычные дубовые желуди сейчас можно увидеть в каждом лесу. Обычно, их никто не собирает и не использует. Но для наших предков эти плоды имели большое значение.

Главред решил разобраться, почему дуб когда-то называли хлебным деревом.

Что когда-то делали из желудей

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что дуб когда-то называли хлебным деревом, а из желудей делали муку и кофе.

"Желуди - важный источник пищи для животных. Белок, диких свиней, оленей и многих других", - подчеркнул он.

По его словам, дубы не плодоносят равномерно.

"Бывают желудевые годы, когда плодов море, а потом несколько лет почти ничего. Это делается для того, чтобы животные не смогли полностью уничтожить урожай. Часть желудей все равно прорастет", - говорится в видео.

Можно ли есть желуди

Мужчина отметил, что для человека сырые желуди горькие и даже вредные из-за дубильных веществ (танины). Но если их вымочить или поджарить, то из них получается питательная мука, которую когда-то в Украине часто использовали.

"Сейчас возрождают желудевый хлеб, который для наших предков был вполне обычной выпечкой из-за крайне сложной жизни. В современном приготовлении он имеет легкий шоколадный оттенок с нежным лесным ароматом и нотками ореха", - говорит автор видео.

Он также добавил, что из желудей делают кофе, который не содержит кофеина. И он имеет легкий ореховый привкус.

Как предки использовали желуди - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

