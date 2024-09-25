Найти желудь за 11 секунд: могут справиться только люди со зрением ястреба

Головоломки захватывали и смущали людей на протяжении не одного века. Эти захватывающие изображения бросают вызов нашему восприятию и раскрывают захватывающие способы, как наш мозг собирает визуальную информацию. Интересным заданием на внимательность поделился ресурс Jagran Josh.
Рассмотрите внимательно картинку и найдите спрятанный желудь, что скрывается в сцене туристов, которые наслаждаются своим путешествием в Индию, всего лишь за 11 секунд.
Головоломки используют различные психологические и физиологические факторы, например то, как наши глаза воспринимают цвета, формы и узоры, а также склонность нашего мозга делать предположения и заполнять недостающую информацию.
Правильный ответ находится на рисунке.
Другие интересные головоломки на внимательность
А вот этот вопрос по математике в начальной школе поставил взрослых в тупик. Пользователи сети были озадачены уравнением для детей .
Кстати, также Главред предлагает определить, сколько треугольников на рисунке. Только самый сообразительный справится с загадкой за 12 секунд.
А в следующей задачке нужно найти лошадь без хвоста за 5 секунд.
Более того, только люди с "орлиным зрением" найдут колокольчик за 13 секунд.
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