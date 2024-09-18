Найти воришку могут только люди со зрением снайпера: сверхинтересная головоломка

Головоломки решаются благодаря творческому подходу, поэтому нужно мыслить нестандартно, ведь подсказки могут быть скрыты на картинке.

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Интересная головоломка, чтобы найти вора / Коллаж Главред, фото: jagranjos, pixabay

Головоломки активно стимулируют те части мозга, которые отвечают за концентрацию и память, поэтому полезны как для малышей, так и для старшего поколения. Они помогают улучшить психическое здоровье, концентрацию и внимание.

Издание Jagran Josh предлагает разгадать очередную головоломку - на костюмированной вечеринке вам нужно найти вора.

На рисунке продемонстрированы люди в разноцветных костюмах.

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Некоторые общаются в группках, кто-то пьет или просто стоит. Но заметили ли вы вора?

Найдите вора на рисунке / Коллаж Главред, фото: jagranjosh

На разгадку дается всего 11 секунд. Если вам это удастся, вы войдете в число того 1% самых умных людей в мире.

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Главное здесь - быстро проанализировать проблему, чтобы найти решение в заданное время. Для этого нужно использовать логическое мышление.

Разгадка Головоломки - вот вор / Коллаж Главред, фото: jagranjosh

Кстати, только гениальный детектив найдет, кто украл кошелек на картинке.

В следующем задании необходимо найти "странную" цифру за 5 секунд.

А вот для этой загадки все значительно сложнее - чтобы найти 3 отличия за 11 секунд, надо иметь "орлиное зрение".

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