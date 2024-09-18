Найти воришку могут только люди со зрением снайпера: сверхинтересная головоломка

Головоломки активно стимулируют те части мозга, которые отвечают за концентрацию и память, поэтому полезны как для малышей, так и для старшего поколения. Они помогают улучшить психическое здоровье, концентрацию и внимание.
Издание Jagran Josh предлагает разгадать очередную головоломку - на костюмированной вечеринке вам нужно найти вора.
На рисунке продемонстрированы люди в разноцветных костюмах.
Некоторые общаются в группках, кто-то пьет или просто стоит. Но заметили ли вы вора?
На разгадку дается всего 11 секунд. Если вам это удастся, вы войдете в число того 1% самых умных людей в мире.
Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Главное здесь - быстро проанализировать проблему, чтобы найти решение в заданное время. Для этого нужно использовать логическое мышление.
Кстати, только гениальный детектив найдет, кто украл кошелек на картинке.
В следующем задании необходимо найти "странную" цифру за 5 секунд.
А вот для этой загадки все значительно сложнее - чтобы найти 3 отличия за 11 секунд, надо иметь "орлиное зрение".
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