Неуловимый вор: только гениальный детектив найдет, кто украл кошелек на картинке

Сложная головоломка поставила людей в тупик после того, как они пытались выяснить, кто из людей на картинке является вором, укравшим кошелек.

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Только гениальный детектив найдет, кто украл кошелек на картинке / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Bright Side

Тренируя свой мозг ежедневно с помощью хитроумных головоломок, ребусов или оптических иллюзий, вы можете прекрасно поддерживать свой ум здоровым и активным. Так же, как ежедневные физические упражнения поддерживают здоровье тела, разгадывание головоломок, которые бросают вызов вашему мозгу, может улучшить ваши когнитивные функции и помочь поддерживать мозг в рабочем состоянии, сообщает Mirror.

Так что, если вы ищете способ бросить вызов своему мозгу сегодня, почему бы не попробовать этот дьявольски сложный тизер для мозга?

Все, что вам нужно сделать, это взглянуть на рисунок ниже и определить, кто из людей в магазине украл чей-то кошелек. Трое из изображенных людей говорят правду, но один из них лжет.

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Фото: Bright Side

На рисунке выше изображены четверо людей, и только один из них врет о своем алиби. Сначала мама с ребенком говорит, что не могла взять кошелек, потому что "смотрела за ребенком", а мужчина с фотоаппаратом утверждает, что это был не он, потому что он "фотографировал".

Кассирша настаивает, что не могла взять кошелек, потому что "уже помогала следующему клиенту", а алиби пилота заключается в том, что у него "плохое зрение", поэтому он "ничего не видел".

Знаете ли вы, кто из них вор? Сначала кажется, что разобраться невозможно, но ответ очевиден. Если вам нужна подсказка, попробуйте внимательно подумать над каждым утверждением и определить, какое из них не может быть правдой. Если хорошо подумать, то одно из них будет явной ложью.

Человек, который украл кошелек - это человек, одетый как пилот. Как пилот, он не может иметь плохое зрение, иначе он не смог бы управлять своим самолетом, поэтому он, видимо, лжет.

А если вы хотите проверить свою смекалку с помощью других головоломок, почему бы не попробовать другие.

Нужно найти три отличия на изображениях с кактусом, и для этого понадобится настоящая внимательность, чтобы увидеть эти детали.

В следующем задании необходимо обнаружить ошибку на картинке, где мальчик катается на льду, а рядом бежит собака.

В финальном задании придется приложить усилия, чтобы найти правильный ответ, поскольку он искусно скрыт. Задача заключается в том, чтобы отыскать кубик среди квадратных и круглых пуговиц.

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