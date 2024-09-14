УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 15 секунд найти кольцо

Андрей Ганчук
14 сентября 2024, 05:50
44
Попробуйте разгадать интересную, но немного запутанную оптическую иллюзию – нужно отыскать на картинке кольцо, которой не так просто распознать.
Главное
Найдите кольцо за 15 секунд / Jagranjosh

Когда хочется немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет либо задуматься, либо улыбнуться. Их можно разгадывать как с семьей, так и в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти на картинке кольцо.

Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, но для того, чтобы ее разгадать, нужно обладать хорошей смекалкой. Отыскать кольцо можно, однако следует внимательно изучить изображение.

На картинке – две девушки, которые во дворе на фоне домика пересаживают цветы. Где-то возле них кольцо, его нам и предстоит отыскать.

видео дня

Дается целых 15 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете кольцо / Jagranjosh

Не удалось найти кольцо? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного правее. Кольцо над головой второй девушки справа. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли кольцо, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, оптическую иллюзию, где нужно за 8 секунд найти бумеранг. Искать будет сложно, поскольку бумеранг спрятан среди похожих на него бананов.

Также можно разгадать ребус, где надо найти две буквы B за 9 секунд. Цвет фона, на котором изображены буквы, путает смекалку, поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы отыскать правильный ответ.

А еще у нас есть головоломка, в которой надо за 5 секунд найти слово. Надо отыскать слово BINGO среди множества похожих слов. На самом деле слов настолько много, что на разгадку ребуса придется потратить некоторое время.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

РФ вывела 4 корабля с "Калибрами" в Черное море, в небе - БпЛА: есть угроза ударов

РФ вывела 4 корабля с "Калибрами" в Черное море, в небе - БпЛА: есть угроза ударов

00:31 Украина
Оборону РФ прорвали в 30 км от Курской дуги: в СМИ сказали, почему ВСУ остановились

Оборону РФ прорвали в 30 км от Курской дуги: в СМИ сказали, почему ВСУ остановились

23:39 Украина
"Дело продвинулось": Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше

"Дело продвинулось": Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше

22:33 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами 30630

Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами

Гороскоп на завтра 14 сентября: Ракам - взлет карьеры, Львам - признание и похвала 17108

Гороскоп на завтра 14 сентября: Ракам - взлет карьеры, Львам - признание и похвала

Котлеты без мяса: даже мясоеды потеряют дар речи - ужин за копейки 16486

Котлеты без мяса: даже мясоеды потеряют дар речи - ужин за копейки

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром 13242

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

Последние новости

07:05

Отыскать зонтик за 8 секунд сможет только гений: загадка для людей со "зрением орла"

06:10

Мирные планы от Берлина: что стоит знатьмнение

05:58

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день

05:50

Ребус для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 15 секунд найти кольцо

05:27

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивитВидео

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
04:37

"Красные линии" Кремля в щепки: ВСУ разрушили опасения США операцией на Курщине

04:00

Как избавиться от плодовых мушек и при чем здесь канализация: неожиданный совет

03:00

За Уралом организовались силы сопротивления: приведут ли они к развалу РФ

02:41

Как приготовить домашнее средство для мытья овощей: нужны лишь три ингредиента

Реклама
01:30

На Курщине ВСУ выходят на новые рубежи: россиян берут в "мешок" – эксперт

00:31

РФ вывела 4 корабля с "Калибрами" в Черное море, в небе - БпЛА: есть угроза ударов

13 сентября, пятница
23:39

Оборону РФ прорвали в 30 км от Курской дуги: в СМИ сказали, почему ВСУ остановились

23:33

В семье путинистки Кудрявцевой случилось горе

23:09

Дочь телеведущего не пошла на экскурсию на русском языкеВидео

22:35

"Боже мой": Клара Новикова вышла на связь и ошарашила заявлением

22:33

"Дело продвинулось": Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше

22:20

Путинист Басков назвал дату своей смерти

22:09

"Любовь умерла": Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем

22:05

Магнитная буря способна влиять на самочувствие: 14-15 сентября Украину накроет

21:33

Украина может бить по РФ без ограничений: три страны поддержали дальнобойные удары

Реклама
21:18

Приоритет оборона и безопасность: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год

21:17

Простятся ваши грехи: что нужно сделать 14 сентября - приметы

21:08

Украина может получить польские МиГ-29, однако есть условие - Сикорский

20:53

50% боевой техники выведено из строя: ВСУ "крошат" РФ на новом направлении

20:33

Украина имеет больше Patriot, чем сообщалось официально: Зеленский удивил намеком

20:13

Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

19:52

Сотни целей в РФ: ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину

19:47

Украина вернула 15 "азовцев": в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в пленуФото

19:41

Будут ли отключать свет 14 сентября: в Укрэнерго дали ответ

19:30

Выбрасывать не нужно: как оживить черствый хлеб и сохранить его вкусВидео

19:23

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

19:10

Россияне установили печальный рекордмнение

19:04

Поддержали ВСУ только публично: Польша не сделала ни одного взноса на снаряды

18:52

Нож в спину России: Китай пошел на неожиданный шаг - что задумал Пекин

18:43

В Украине будет свирепствовать циклон "Anett": какие области накроют дожди 14-15 сентября

18:34

Сердце романтика не выдержит: лучшие турецкие сериалы о любви

18:29

Как высушить грецкие орехи за минуты: ключевые правила и лучшие методыВидео

17:55

Станет только хуже: какими двумя популярными продуктами нельзя прочищать трубы

17:50

РФ планировала захват крупных центров: Зеленский раскрыл цель Курской операции

17:42

Злится из-за провала: В Польше ответили на угрозы Путина из-за дальнобойных ударов

Реклама
17:39

Зеленский презентует Байдену "план победы" Украины: что известно

17:23

Мужчина зарабатывает на жизнь, портя чужие свадьбы: сколько стоит услуга

16:55

Какие вещи нельзя держать в ванной комнате: от мыла до полотенец - список

16:54

Путин играет игру: Россия пытается загнать США в политический кризис - Фесенко

16:49

На втором Саммите мира будет Россия: Зеленский раскрыл интригующие детали

16:48

Настоящая находка: что можно сделать из втулки от туалетной бумаги - роскошные идеиВидео

16:46

Прекрасный принц: в сети сошли с ума от новой бороды Уильяма

16:43

У США есть две установки: политолог объяснил, почему Вашингтон рисует "красные линии"

16:42

"Только Беларусь сбивает Shahed РФ": Зеленский потроллил западных партнеров

16:03

Как буду жить: популярный российский телеведущий заговорил о слепоте

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять