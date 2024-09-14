Ребус для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 15 секунд найти кольцо

Когда хочется немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет либо задуматься, либо улыбнуться. Их можно разгадывать как с семьей, так и в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти на картинке кольцо.
Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, но для того, чтобы ее разгадать, нужно обладать хорошей смекалкой. Отыскать кольцо можно, однако следует внимательно изучить изображение.
На картинке – две девушки, которые во дворе на фоне домика пересаживают цветы. Где-то возле них кольцо, его нам и предстоит отыскать.
Дается целых 15 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти кольцо? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного правее. Кольцо над головой второй девушки справа. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.
Например, оптическую иллюзию, где нужно за 8 секунд найти бумеранг. Искать будет сложно, поскольку бумеранг спрятан среди похожих на него бананов.
Также можно разгадать ребус, где надо найти две буквы B за 9 секунд. Цвет фона, на котором изображены буквы, путает смекалку, поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы отыскать правильный ответ.
А еще у нас есть головоломка, в которой надо за 5 секунд найти слово. Надо отыскать слово BINGO среди множества похожих слов. На самом деле слов настолько много, что на разгадку ребуса придется потратить некоторое время.
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