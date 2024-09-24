Сложная головоломка: нужно найти лошадь без хвоста за 5 секунд

Сложные головоломки — отличный способ пробудить в себе дух соперничества и бросить вызов своим когнитивным способностям. Чтобы было еще веселее, стоит привлечь к участию в развлечении членов семьи.
Если вы готовы к испытанию, то посмотрите на изображение ниже. Видите ли вы на картинке что-то странное?
Вам нужно найти лошадь без хвоста. На первый взгляд, изображение может показаться сложным для разгадывания. На картинке так много лошадей, что глаза будут разбегаться.
Задача усложняется еще и тем, решить головоломку нужно всего за 5 секунд.
Удалось ли вам обнаружить лошадь за отведенное время? Если нет, то правильный ответ мы опубликовали ниже. Но сначала попробуйте разгадать невероятную футбольную головоломку - нужно найти странный мяч за 14 секунд.
Правильный ответ на головоломку:
Ранее Главред предлагал разобраться со сложной оптической иллюзией - на картинке нужно было найти странные несоответствия: Головоломка на проверку IQ: нужно найти 8 ошибок за 17 секунд.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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