Сложная головоломка: нужно найти лошадь без хвоста за 5 секунд

Разгадывать головоломки веселее в компании.

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Сможете ли вы найти лошадь без хвоста? / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Сложные головоломки — отличный способ пробудить в себе дух соперничества и бросить вызов своим когнитивным способностям. Чтобы было еще веселее, стоит привлечь к участию в развлечении членов семьи.

Если вы готовы к испытанию, то посмотрите на изображение ниже. Видите ли вы на картинке что-то странное?

Вам нужно найти лошадь без хвоста. На первый взгляд, изображение может показаться сложным для разгадывания. На картинке так много лошадей, что глаза будут разбегаться.

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Задача усложняется еще и тем, решить головоломку нужно всего за 5 секунд.

Сможете ли вы решить головоломку за 5 секунд / mirror.co.uk

Удалось ли вам обнаружить лошадь за отведенное время? Если нет, то правильный ответ мы опубликовали ниже. Но сначала попробуйте разгадать невероятную футбольную головоломку - нужно найти странный мяч за 14 секунд.

Правильный ответ на головоломку:

Удалось ли вам найти лошадь без хвоста? / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разобраться со сложной оптической иллюзией - на картинке нужно было найти странные несоответствия: Головоломка на проверку IQ: нужно найти 8 ошибок за 17 секунд.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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