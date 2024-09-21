Невероятная футбольная головоломка: нужно найти странный мяч за 14 секунд

Головоломки могут быть отличным способом провести досуг, а любители футбола получат преимущество, разгадывая эту задачу.

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Только люди с высоким IQ могут решить эту футбольную головоломку за 14 секунд / Фото: mirror.co.uk

Чем больше вы тренируете свой мозг, решая головоломки, тем более тренированным он становится. Если сегодня вы не разгадали еще ни одной задачи, то сейчас самое время этим заняться. Только люди с высоким IQ способны разгадать новую сложную головоломку на футбольную тематику.

В этой головоломке нужно найти странный мяч из более чем ста других. Все мячи идентичны, и только один отличается. У игроков есть всего 14 секунд, чтобы его найти, пишет Mirror.

Чтобы быстро решать головоломки, нет простого пути - нужно тренироваться снова и снова. Кстати, такие задачи могут улучшить когнитивное здоровье, поскольку они способствуют неврологической стимуляции.

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Подсказка. Мяч, который вы ищете, находится в середине изображения.

Правильный ответ опубликован ниже.

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Если же вы справились с поставленной задачей, то стоит бросить себе еще один вызов - в следующей оптической иллюзии нужно будет отыскать бобра среди большого количества капибар. Это нелегко будет сделать, ведь бобер спрятался очень хорошо.

Также попробуйте отыскать сову на картинке. Она настолько хорошо спряталась, что с первого взгляда невозможно понять, где именно она может быть.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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