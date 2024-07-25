Головоломка на проверку IQ: нужно найти 8 ошибок за 17 секунд

Только самые внимательные читатели смогут заметить все ошибки в этой сложной головоломке. На ее решение дается лишь 17 секунд.

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Головоломка покажет, внимательный ли вы человек / Фото: mirror.co.uk

Оптические иллюзии и головоломки являются эффективными средствами для тренировки мозга и даже могут оказать положительное влияние на психическое здоровье.

Новая головоломка, которую Главред предлагает вашему вниманию, покажет, насколько высокий у вас IQ.

Посмотрите внимательно на картинку. На ней изображен антикварный магазин. Видите ли вы на картинке что-то странное?

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Авторы головоломок отмечают, что только люди с высоким IQ смогут обнаружить восемь ошибок менее чем за 20 секунд, пишет Mirror.

На картинке есть 8 ошибок / Фото: mirror.co.uk

Правильные ответы на головоломку

1. Если вы бросите взгляд в верхний левый угол изображения, вы увидите голову тигра, закрепленную на стене. У этого тигра на голове есть пара рогов, хотя на самом деле у тигров их нет.

2. На столе стоит шахматная доска, и в ней тоже кроется ошибка. Количество клеток на шахматной доске составляет 49 (7x7) вместо стандартных 64 (8x8).

3. Далее - пара ошибок, связанных с животными. Среди предметов — собака, развалившаяся на диване, но ее хвост больше похож на кошачий, чем на собачий.

4. Еще одна ошибка: аквариум кишит бабочками.

5. Самый молодой человек на изображении — мальчик справа. Он рассматривает книги. Но если вы посмотрите на его рубашку, то заметите, что с одной стороны - длинный рукав, а с другой — рукав в три четверти.

6. В другом конце комнаты на столе стоит гитара, но ее верхняя часть больше похожа на ту, которую можно найти на ситаре.

7. Окна, выходящие на городскую улицу, также странные: одно открывается внутрь, а другое - наружу.

8. Мужчина на картине в центре изображения носит один ботинок.

Если же вы справились с поставленной задачей, то стоит бросить себе еще один вызов - в следующей оптической иллюзии нужно будет отыскать бобра среди большого количества капибар. Это нелегко будет сделать, ведь бобер спрятался очень хорошо.

Также попробуйте отыскать сову на картинке. Она настолько хорошо спряталась, что с первого взгляда невозможно понять, где именно она может быть.

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