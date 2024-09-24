Вопрос по математике в начальной школе поставил взрослых в тупик

Вопрос по математике, предназначенный для 10-летних учеников начальной школы, заставил взрослых ломать голову.
Сложной задачей поделились в популярной ветке Reddit после того, как один пользователь был поставлен в тупик домашним заданием своего младшего брата, пишет Indy100.
"Тестовая задача на экзамене по математике для моего брата из 5-го класса", - написал автор сообщения.
В вопросе ученикам предлагалось выяснить, сколько страниц в книге.
Вопрос, предназначенный для детей в возрасте от 10 до 11 лет, гласил: "Клейн прочитал 30 страниц книги в понедельник и 1/8 книги во вторник. В среду он дочитал оставшуюся 1/4 книги. Сколько страниц в книге?".
Пользователи Redditors были озадачены уравнением. Многие из них так и не нашли правильного ответа.
Пользователь Redditor 'NorthernSparrow' объяснил: "Ключ к решению проблемы - осознание того, что, учитывая дроби, наш читатель прочитал ровно пять восьмых книги в понедельник".
Ранее мы рассказывали головоломку, ответ на которую дадут только самые умные. В ней нужно определить, в каком чайнике больше чая.
Также накануне мы рассказывали об оптической иллюзии для самых умных. Чтобы ее определить, надо найти все нули среди С за 8 секунд. Если вам удастся это сделать, у вас острое зрение и реакция.
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