Что скрывается за индексом 'Е' в магазинных продуктах: перечень запрещенных добавок

Каждый день мы употребляем десятки пищевых добавок, даже не подозревая об этом. Но все ли они безопасны?

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Что означают "Е-шки" на продуктах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео на YouTube

Европейский совет ввел универсальную цифровую классификацию пищевых добавок, в которой каждая проверенная добавка получила индекс "Е" (от слова "Europe") и трехзначный цифровой код. Этот индекс служит знаком качества, подтверждающим, что пищевая добавка прошла исследования.

Это не означает, что все вещества с индексом "Е" являются безопасными для использования. Однако по крайней мере их влияние на организм человека проанализировали.

Сколько в Украине разрешено использовать добавок

Все добавки оцениваются и утверждаются Европейским органом по безопасности пищевых продуктов (EFSA), а затем каждая страна принимает решение об их использовании на своей территории. В Европейском Союзе разрешено использование примерно 1200 пищевых добавок, в то время как в Украине это число составляет лишь 221, а в Германии - 350 добавок, пишет Otava.

Существуют и национальные нюансы использования добавок. Например, алюминиевый краситель E173, распространенный в мировой кондитерской практике, в Украине запрещен. Это связано с тем, что многие украинцы до сих пор используют алюминиевую посуду, что приводит к чрезмерному поступлению алюминия в организм.

В Украине перечень пищевых добавок, разрешенных для использования в производстве продуктов питания, утвержден Постановлением Кабинета Министров от 4 января 1999 года № 12. Список постоянно обновляется на основе новых научных исследований. Сейчас он включает несколько сотен веществ, из которых примерно половина являются натуральными, а остальные - синтетическими.

В мире используют около 500 пищевых добавок, к которым относятся красители, консерванты, регуляторы кислотности, антиоксиданты, стабилизаторы, эмульгаторы и т.д.

Классификация пищевых добавок

Международная классификация разделяет добавки на функциональные группы, каждой из которых соответствует определенный номер. Например:

E100-E199 - красители;

E200-E299 - консерванты;

E300-E399 - антиоксиданты;

E400-E499 - стабилизаторы;

E500-E599 - эмульгаторы;

E600-E699 - усилители вкуса;

E900-E999 - добавки, предотвращающие образование пены или слеживание сыпучих продуктов.

В новой группе - E1000 - представлены подсластители и разрыхлители, которые в Украине запрещены.

Смотрите видео о том, все ли пищевые добавки вредны с биохимиком Глебом Репичем:

Какие Е-добавки запрещены в Украине

В Украине существует перечень продуктов, которые запрещено красить, в частности: все виды минеральной воды, мука, крахмал, хлеб и хлебобулочные изделия, макароны, томатная паста, томатный соус, консервы из томатов, рыба, моллюски, ракообразные и тому подобное.

К веществам, запрещенным в Украине, относятся:

E121 - красный цитрусовый краситель;

E123 - красный амарант;

E240 - консервант формальдегид.

Применение пищевых добавок в Украине возможно только после прохождения государственной санитарно-гигиенической экспертизы, которую проводит Министерство здравоохранения.

Что известно о компании Otava? Otava - компания специализируется на решении нестандартных и сложных аналитических химических задач. Компания работает на рынке химических исследований с 2004 года. ОТАВА прошла государственную аттестацию научных учреждений с отнесением ко II квалификационной группе и получила соответствующее свидетельство. Лаборатория компании сертифицирована ГП "Укрметртестстандарт".

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