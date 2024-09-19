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Мало кто догадывается: что означает оранжевая точка на экране телефона

Мария Николишин
19 сентября 2024, 05:15
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На экране телефона часто можно увидеть оранжевую или зеленую точку.
Мало кто догадывается: что означает оранжевая точка на экране телефона
Оранжевая точка на экране / коллаж: Главред, фото: pixabay, LADbible

Пожалуй, многие замечали на своем телефоне оранжевую точку на экране. Однако, не все догадываются, что она означает, пишет LADbible.

Почему появляется оранжевая точка на экране телефона

Задача оранжевой точки - оповестить пользователя о том, что микрофон телефона используется одним из приложений.

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"Оранжевая точка в верхней части экрана вашего телефона означает, что одна из программ, которые сейчас используются на вашем iPhone, использует микрофон, то есть улавливает все, что вы говорите", - пишет издание.

Иногда бывает так, что оранжевая точка появляется тогда, когда вы не делали ничего, что требовало бы использования микрофона. Однако волноваться не стоит. Самым распространенным объяснением является то, что вы использовали приложение, о котором забыли.

Как убрать оранжевую точку с экрана

Если вы не знаете, какое приложение может использовать ваш микрофон, то начните закрывать программы, пока точка не исчезнет.

Если это не сработает, выключите телефон, а затем включите его снова.

Что означает зеленая точка на экране телефона

Если на экране появляется зеленая точка, это означает, что приложение использует камеру телефона, а также может использовать микрофон.

Что известно о LADbible Group Limited?

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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