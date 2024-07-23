Как зарядить телефон без зарядки: доступные и быстрые способы

Успеть зарядить телефон в наше время очень важно, ведь постоянные отключения света не всегда позволяют за короткое время сделать все необходимое. Да и без них часто бывало так, что Power Bank уже разрядился, а телефон надо экстренно подзарядить. В таком случае следует знать несколько хитростей, как зарядить телефон. Об этом пишет Lifewire.
Как зарядить телефон через ноутбук
Если у вас есть USB порт, или другой, совместимый с вашим телефоном, то можно зарядить устройство через ноутбук. Только подключите второй конец кабеля, нажмите "Разрешить соединение" и телефон начнет заряжаться.
Как зарядить телефон в транспорте
Нередко телефон выключается прямо посреди улицы. Тогда можно попробовать пройти на ближайшую остановку. На некоторых из них могут быть порты для зарядки. Нередко они встречаются и непосредственно в троллейбусах или трамваях.
Как поставить на зарядку телефон в машине
Большинство современных автомобилей имеют USB-порты, которые можно использовать для зарядки мобильных устройств. Если нет, вы можете купить адаптер, который подключается к порту прикуривателя. Чтобы воспользоваться этим методом, заведите автомобиль, затем вставьте один конец зарядного кабеля в USB-порт или адаптер автомобиля, а другой - в телефон.
Как через фонарик зарядить телефон
Если у вас есть заряженный аккумуляторный фонарик, в экстренных случаях можно подключить к нему кабель с телефоном. Длительным зарядом смартфон он вряд ли обеспечат, но для недолгого звонка или использования интернета такой подзарядки должно хватить.
Что такое Lifewire?
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