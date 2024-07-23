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Как зарядить телефон без зарядки: доступные и быстрые способы

Анна Косик
23 июля 2024, 05:03
47
Телефон является неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому когда он разряжается, это может стать проблемой. Если под руками нет блока есть другие способы зарядить устройство.
телефон, ноутбук
Как зарядить телефон без блока / Коллаж: Главред, фото: flickr

Успеть зарядить телефон в наше время очень важно, ведь постоянные отключения света не всегда позволяют за короткое время сделать все необходимое. Да и без них часто бывало так, что Power Bank уже разрядился, а телефон надо экстренно подзарядить. В таком случае следует знать несколько хитростей, как зарядить телефон. Об этом пишет Lifewire.

Как зарядить телефон через ноутбук

Если у вас есть USB порт, или другой, совместимый с вашим телефоном, то можно зарядить устройство через ноутбук. Только подключите второй конец кабеля, нажмите "Разрешить соединение" и телефон начнет заряжаться.

Как зарядить телефон в транспорте

Нередко телефон выключается прямо посреди улицы. Тогда можно попробовать пройти на ближайшую остановку. На некоторых из них могут быть порты для зарядки. Нередко они встречаются и непосредственно в троллейбусах или трамваях.

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Как поставить на зарядку телефон в машине

Большинство современных автомобилей имеют USB-порты, которые можно использовать для зарядки мобильных устройств. Если нет, вы можете купить адаптер, который подключается к порту прикуривателя. Чтобы воспользоваться этим методом, заведите автомобиль, затем вставьте один конец зарядного кабеля в USB-порт или адаптер автомобиля, а другой - в телефон.

Как через фонарик зарядить телефон

Если у вас есть заряженный аккумуляторный фонарик, в экстренных случаях можно подключить к нему кабель с телефоном. Длительным зарядом смартфон он вряд ли обеспечат, но для недолгого звонка или использования интернета такой подзарядки должно хватить.

Что такое Lifewire?

Lifewire - это веб-сайт с информацией и советами по технологиям. Владельцем сайта является Dotdash Meredith, первоначально About.com, которая запустила Lifewire в 2016 году как один из своих вертикальных отделяющихся сайтов. По состоянию на апрель 2022 года он имел глобальный рейтинг веб-сайтов 1432 по версии Alexa Internet, пишет Википедия.

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