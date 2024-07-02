УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как убрать мелкие царапины на телефоне за 15 минут: от нового не отличить

Сергей Кущ
2 июля 2024, 17:19
24
Не нужно никаких модных отбеливающих паст или гелей. Не нужно идти и к мастеру.
Как убрать царапины на телефоне
Как убрать царапины на телефоне / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если ваш экран телефона весь в мелких царапинах, которые видно невооруженным взглядом, но не обязательно это терпеть. Существует простой лайфхак, который может вам избавиться от них даже не выходя из дома.

Как убрать царапины на телефоне

На самом деле все очень просто. Не нужно никаких модных отбеливающих паст или гелей. Не нужно идти и к мастеру. Вам понадобятся:

  • ваш телефон
  • салфетка
  • тюбик обычной белой зубной пасты.

Убедитесь, что на экране нет пыли или других загрязнений, потому что вы же не хотите, чтобы на нем появилось еще больше царапин, пишет портал Tips and Tricks. Затем нанесите немного зубной пасты диспрей и щедро натрите ей царапины. После этого сделайте небольшие круговые движения по царапинах и вокруг них.

видео дня

Если царапина не очень глубокая, вы сразу же увидите, как она исчезает. Аккуратно протрите остатки зубной пасты влажной салфеткой, и вуаля - все готово.

Что за устройство iPhone?

iPhone - серия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS, сообщает "Википедия".

Почему это работает?

Дело в том, что паста работает как полироль. Она хорошо борется с налетом на зубах, помогает выровнять цвет зубов и заполировать царапины, как в этом случае. Убедитесь, что вы не нанесли слишком много зубной пасты на экран, потому что в этом случае вместо царапин на экране могут появиться размытые пятна.

Как не нужно убирать царапины на телефоне?

Некоторые источники в Интернете утверждают, что полироль для серебра также может помочь удалить царапины с экрана, но она приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Полироль для серебра предназначена только для серебра и может испортить дисплей.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак телефон интересные новости
Реклама

Главное за день

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

17:34 Украина
Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

17:31 Мир
Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

16:52 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в братской стране 9344

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки 6085

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки

Вали отсюда : Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ 5322

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

Получается, ты врала : российский актер наехал на Софию Ротару 3708

"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

Последние новости

17:44

Мимо не пролетит ни одна: как сделать ловушку для мух в домашних условиях

17:42

Можно ли молиться лежа на кровати: священник ответил, является ли это грехомВидео

17:34

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

17:31

Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

17:19

Как убрать мелкие царапины на телефоне за 15 минут: от нового не отличить

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
17:04

Тест для мужчин: длина безымянного пальца расскажет о вашей личности

16:55

Потери врага большие: чем может обернуться для РФ наступление на Торецк

16:52

Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

16:49

Закроют небо над городами: в Defense Express заявили о передаче 24 истребителей F-16

Реклама
16:07

Будут неожиданные последствия: какие приметы нельзя нарушать 3 июля

16:00

РФ бьет по авиабазе ВСУ, где могут развернуть F-16: в Reuters узнали детали

15:54

В России скоропостижно скончался популярный актер

15:53

Долежит вплоть до следующего урожая: "золотые" правила, как хранить свежий картофельВидео

15:51

27 тысяч в ряды ВСУ: в Минюсте озвучили, сколько заключенных могут мобилизовать

15:40

Популярный украинский комик идет в ВСУВидео

15:30

Магнит для насекомых: кого чаще всего кусают комары - простое объяснениеВидео

15:20

Что значит "гріти чуба": мало кто знает истинное значение выраженияВидео

15:04

Полиция не выдала: экс-муж путинистки Снежаны Егоровой не смог увидеть детей в Турции

14:35

"Посмотрите, какое чудо": Наталья Могилевская делает еще одно доброе дело

14:29

"Прекращение огня" и глобальное соглашение: о чем говорили Зеленский и ОрбанВидео

Реклама
14:21

В Украине ударит +37 градусов: где будет самая сильная жара

14:20

Зачем Орбан приехал в Киев?мнение

14:15

Звезды сошлись: Элина Свитолина показала фото с Дэвидом Бекхэмом

14:14

Действует мгновенно: автоинструктор назвал лучший способ охладить машину в жаруВидео

13:51

Выстоим "несколько недель": в Эстонии выдали заявление о войне с РФ

13:33

Китайский гороскоп на завтра 3 июля: Змеям - коварные сплетни, Собакам - решение проблем

13:05

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт

13:02

Порошенко приехал к военным и вдовам погибших воинов в рубашке за 2250 евро - блогер

12:56

В Курске в РФ масштабный пожар: огонь охватил большую военную базуВидео

12:34

Без вантуза и химии: 3 дешевых способа пробить засор за 20 минут

12:26

Самолеты под открытым небом: в Forbes оценили потери после ударов по Миргороду

12:11

Гороскоп на июль 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, карьере и финансахВидео

12:02

Дети Джамалы вернулись жить в Украину - подробности

11:51

Как выглядит и чем занимается внебрачный сын Лукашенко

11:32

РФ начала председательство в Совбезе ООН - будут ли говорить об Украине

11:28

Гороскоп на завтра 3 июля: Весам нужен отдых, Скорпионы получат возможность

11:28

"Это в интересах НАТО": дипломат сказал, как изменится предоставление военной помощи Украине

11:24

Армия РФ может в любой момент начать наступление на Сумщине или Харьковщине

11:18

РФ штурмует в лоб: подполковник рассказал о новой тактике россиян на востоке

10:56

Чего не хватает помидорам, если желтеют листья: чем покормить растения и спасти урожай

Реклама
10:50

Что сделать со старых полотенец - 3 полезные поделки

10:47

Церковный праздник 3 июля: что нельзя делать в этот день

10:34

Потеряет ли Путин союзника в лице Орбанамнение

10:24

Орбан прибыл в Киев на встречу с Зеленским и анонсировал "первые шаги к миру"

10:17

Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты: в Bloomberg объяснили

09:32

"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

09:20

Смерть от рук киллеров: в Киеве умер казахстанский оппозиционер Айдос Садыков

08:32

Армия РФ вошла на Сумщину: в ISW раскрыли цель оккупантов

08:26

"Есть определенные потери": Игнат об ударе окупантов по аэродрому в Миргороде

08:20

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять