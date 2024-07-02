Как убрать мелкие царапины на телефоне за 15 минут: от нового не отличить

Не нужно никаких модных отбеливающих паст или гелей. Не нужно идти и к мастеру.

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Как убрать царапины на телефоне / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если ваш экран телефона весь в мелких царапинах, которые видно невооруженным взглядом, но не обязательно это терпеть. Существует простой лайфхак, который может вам избавиться от них даже не выходя из дома.

Как убрать царапины на телефоне

На самом деле все очень просто. Не нужно никаких модных отбеливающих паст или гелей. Не нужно идти и к мастеру. Вам понадобятся:

ваш телефон

салфетка

тюбик обычной белой зубной пасты.

Убедитесь, что на экране нет пыли или других загрязнений, потому что вы же не хотите, чтобы на нем появилось еще больше царапин, пишет портал Tips and Tricks. Затем нанесите немного зубной пасты диспрей и щедро натрите ей царапины. После этого сделайте небольшие круговые движения по царапинах и вокруг них.

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Если царапина не очень глубокая, вы сразу же увидите, как она исчезает. Аккуратно протрите остатки зубной пасты влажной салфеткой, и вуаля - все готово.

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Почему это работает?

Дело в том, что паста работает как полироль. Она хорошо борется с налетом на зубах, помогает выровнять цвет зубов и заполировать царапины, как в этом случае. Убедитесь, что вы не нанесли слишком много зубной пасты на экран, потому что в этом случае вместо царапин на экране могут появиться размытые пятна.

Как не нужно убирать царапины на телефоне?

Некоторые источники в Интернете утверждают, что полироль для серебра также может помочь удалить царапины с экрана, но она приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Полироль для серебра предназначена только для серебра и может испортить дисплей.

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