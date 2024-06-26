"Бам... все исчезло": мужчина показал, как можно убрать царапины на машине

Пользователь TikTok продемонстрировал, как можно убрать царапины на автомобиле с помощью смеси белого уксуса и кокосового масла в видео, которое стало вирусным.
В своем видео он поделился гениальным способом устранения царапин на автомобиле с помощью двух бытовых ингредиентов.
TikTok
TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.
"Кокосовое масло и белый уксус... смешайте их вместе. Затем протрите место, на котором есть царапины. Бам... все исчезло. Пожалуйста", - говорит в вирусном видео, которое просмотрели более 12 миллионов раз, Виктор Диас.
Виктор наливает около 100 мл белого уксуса в стеклянную банку, затем добавляет две столовые ложки кокосового масла и перемешивает раствор.
Далее он взял салфетку из микрофибры, он аккуратно втирает смесь в поврежденное лакокрасочное покрытие, что приводит к мгновенному восстановлению повреждений.
После того как некоторые из его подписчиков усомнились в этом методе, другой пользователь TikTok объяснил как это работает: "Уксус растворяет краску, а кокосовое масло заполняет царапины, затем растворенная краска смешивается с кокосовым маслом и повторяет цвет".
Смотрите видео о том, чем убрать царапины на машине:
@victordiastv
How to remove car scratches♬ som original - Victor Dias
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