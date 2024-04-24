В одном из своих самых вирусных видео 22-летняя девушка поделилась шестью гостиничными лайфхаками, которые она берет на вооружение.

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Как зарядить телефон без зарядного: хитрый лайфхак от стюардессы / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Стюардесса поделилась гениальным решением, которое позволит вам зарядить телефон без использования зарядного устройства.

Эстер Стуррус работает стюардессой с 2019 года, летая с TUI и KLM. За это время она набрала 223 000 подписчиков в TikTok благодаря своим полезным советам по путешествиям и откровенным влогам.

В одном из своих самых вирусных видео 22-летняя девушка поделилась шестью гостиничными лайфхаками, которые она берет на вооружение.

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"Сломался блок зарядки? Используйте USB-кабель и заряжайте его в телевизоре", поделилась стюардесса.

TikTok TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

Среди других советов, которыми поделилась Стуррус, - использовать вешалку для одежды, чтобы заклеить щели в шторах, завернуть пульт от телевизора в шапочку для душа, чтобы избежать микробов, и положить обувь в шкафчик, чтобы не забыть ценные вещи.

Стюардесса также рассказала, что в гостиничном номере можно использовать любую карту, чтобы включить свет и кондиционер.

Смотрите видео о том, как зарядить телефон без зарядки:

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