УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как зарядить телефон без зарядного: хитрый лайфхак от стюардессы

Сергей Кущ
24 апреля 2024, 13:32
В одном из своих самых вирусных видео 22-летняя девушка поделилась шестью гостиничными лайфхаками, которые она берет на вооружение.
Как зарядить телефон без зарядного: хитрый лайфхак от стюардессы
Как зарядить телефон без зарядного: хитрый лайфхак от стюардессы / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Стюардесса поделилась гениальным решением, которое позволит вам зарядить телефон без использования зарядного устройства.

Эстер Стуррус работает стюардессой с 2019 года, летая с TUI и KLM. За это время она набрала 223 000 подписчиков в TikTok благодаря своим полезным советам по путешествиям и откровенным влогам.

В одном из своих самых вирусных видео 22-летняя девушка поделилась шестью гостиничными лайфхаками, которые она берет на вооружение.

видео дня

"Сломался блок зарядки? Используйте USB-кабель и заряжайте его в телевизоре", поделилась стюардесса.

TikTok

TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

Среди других советов, которыми поделилась Стуррус, - использовать вешалку для одежды, чтобы заклеить щели в шторах, завернуть пульт от телевизора в шапочку для душа, чтобы избежать микробов, и положить обувь в шкафчик, чтобы не забыть ценные вещи.

Стюардесса также рассказала, что в гостиничном номере можно использовать любую карту, чтобы включить свет и кондиционер.

Смотрите видео о том, как зарядить телефон без зарядки:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак телефон интересные новости
Реклама

Главное за день

Когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине: в ОП назвали четкую дату

Когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине: в ОП назвали четкую дату

14:31 Мир
"Взятка - это для публики": СМИ назвали истинную причину ареста заместителя Шойгу

"Взятка - это для публики": СМИ назвали истинную причину ареста заместителя Шойгу

13:25 Мир
Украину накрыла пыль из Сахары: украинцы публикуют видео "грязного" дождя

Украину накрыла пыль из Сахары: украинцы публикуют видео "грязного" дождя

12:58 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Живите теперь с этим : Настя Приходько обманом попала на российское шоу 18114

"Живите теперь с этим": Настя Приходько обманом попала на российское шоу

3 бригады прошли вперед : Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке 7358

"3 бригады прошли вперед": Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску 6777

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску

Скоро переплюнет бабушку: внук Пугачевой поделился сногсшибательной новостью из США 6723

Скоро переплюнет бабушку: внук Пугачевой поделился сногсшибательной новостью из США

Последние новости

14:43

Какие обычаи у ромов: сватание при рождении, поклонение мифическому персонажу

14:31

Когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине: в ОП назвали четкую дату

14:24

Раздраженья больше нет: как убрать неприятные ощущения после бритья

14:14

Кардашьян требует, чтобы помощники выполнили это странное задание, прежде чем подавать кофе

14:12

Что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление: врачи сказали, на что обратить вниманиеВидео

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
13:44

Засыпает с Соловьевым: почему путинистка Успенская встала на сторону РоссииВидео

13:38

Дэвид Бекхэм обвинил популярного голливудского актера в мошенничестве на 14 млн

13:32

Как зарядить телефон без зарядного: хитрый лайфхак от стюардессыВидео

13:25

"Взятка - это для публики": СМИ назвали истинную причину ареста заместителя Шойгу

Реклама
12:58

Украину накрыла пыль из Сахары: украинцы публикуют видео "грязного" дождяВидео

12:55

"Прилетело очень сильно": Артем Пивоваров сломал нос поклоннице на концерте

12:42

Россияне массово дезертируют с фронта: в разведке Британии назвали рекордные цифры

12:41

Символично: кто будет оглашать баллы от украинского нацжюри на Евровидении-2024

12:26

"Реклама российской войны": легенда хоккея распек путиниста-хоккеиста Овечкина

12:10

"Жизнь в оранжевом цвете": Афины накрыла мгла от пыли из СахарыФотоВидео

12:09

Украина должна идти в ногу с ЕС в вопросе налогообложения табачных стиков - эксперт

11:42

Масштабные взрывы и пожар: СБУ атаковала 2 нефтебазы в Смоленской области - СМИ

11:42

Стыдоба: путинист Филипп Киркоров опозорился на сцене на всю Россию

11:37

В США скончалась популярная российская блогерша

11:18

"Было много проблем": эксперт сказал, как изменит ситуацию на фронте помощь от США

Реклама
11:15

Ракетный удар по Одессе стоил РФ $10 млн: в ВСУ сказали, куда целились оккупантыФото

11:13

Что можно сделать из старого бойлера: как удачно пристроить старый агрегат

11:04

"У оккупантов агония": в ВСУ анонсировали сюрпризы для россиян на фронте

10:57

Хара объяснил, почему Конгресс одобрил помощь Украине и при чем тут Трамп

10:54

Потрясающая закуска на Пасху 2024: этот рецепт станет хитом и восхитит всехВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 25 апреля: Змеям - проблемы со здоровьем, Кроликам - крупные споры

10:24

Осталась без помощи: у путинистки Кудрявцевой умерла сестра

10:11

В Мариуполе прогремела серия взрывов: возможны "прилеты"

10:09

Холода отступят, в Украину идет потепление: синоптик назвала даты

10:09

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

10:08

"Моя любовь": бывшая жена Узелкова показала своего самого дорогого мужчину

09:44

Чем можно отпугнуть уличных котов: как решить пахучую проблему

09:38

Гороскоп на май 2024: Львам - путешествие, Скорпионам потребуется помощь

09:29

РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове: много пострадавшихФото

09:25

Гороскоп на завтра 25 апреля: Львы - учитесь проигрывать, Козерогам - важное сообщение

08:59

"Интенсивность будет выше": Москва пригрозила новыми ударами по Украине

08:55

Визит Шольца в Китай: никаких обязательств на себя товарищ Си не взялмнение

08:51

"Работает как волшебство": сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию

08:30

Церковный праздник 25 апреля: что запрещено делать в день святого апостола Марка

08:25

РФ изменит цели и усилит удары: в ISW назвали вероятные сроки

Реклама
07:53

"Дрончик прилетел, и не один": в РФ после взрывов горит НПЗВидео

07:31

В Одессе прогремели взрывы, РФ атаковала город ракетами: что известноФото

07:10

Только самый внимательный найдет "неправильное пирожное" за 4 секунды: загадка для умников

06:50

Украина после войны: чему украинцам стоит поучиться у немцевмнение

06:42

Сенат США проголосовал за выделение военной помощи Украине

05:34

Гороскоп на май 2024 для Дев: награда, новая цель и переездВидео

03:45

Когда лучше пить кофе с утра: эксперт назвал точное время

03:00

"Абсолютно демонстративно": Маша Ефросинина рассказала о конфликте с Юрием Горбуновым

02:40

Эксперт дал оценку прогнозу Буданова о "тяжелом" мае: чего ждать

02:10

"Хуже потери Авдеевки": полковник ВСУ рассказал об опасной ситуации на фронте

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять