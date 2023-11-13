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Как быстро зарядить телефон: 5 трюков, которые изменят вашу жизнь

Сергей Кущ
13 ноября 2023, 14:09
У нас есть несколько проверенных лайфхаков, которые помогут быстро зарядить ваш телефон, даже когда времени на подзарядку совсем мало.
Как можно быстрее зарядить телефон
Как можно быстрее зарядить телефон / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда смартфон выходит на критический уровень заряда в самый неподходящий момент. Но что делать, если время на подзарядку ограничено?

Мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут быстро зарядить ваш телефон намного быстрее.

Режим "В самолете"

Один из самых простых и эффективных способов ускорить процесс зарядки вашего смартфона - перевести его в режим "Авиа" или "В самолете". В этом режиме ваш телефон отключает Wi-Fi, сотовую связь, Bluetooth, GPS и другие энергоемкие процессы, что позволяет ему заряжаться намного быстрее. Этот трюк особенно полезен, когда каждая минута имеет значение.

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Выключение устройства

Еще один простой способ ускорить процесс зарядки - выключить смартфон полностью. Подобно режиму "Авиа", это позволяет минимизировать энергозатраты на фоновые процессы, что способствует более быстрой подзарядке вашего устройства.

Функция быстрой зарядки

Если ваш смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, воспользуйтесь ей. Это существенно ускорит процесс зарядки, и вы сможете быстро восстановить заряд вашего устройства. Не забудьте также использовать оригинальное зарядное устройство, чтобы получить максимальную эффективность.

Зарядка от розетки

Если у вас есть возможность, подключите смартфон к розетке вместо USB-кабеля. Это также ускорит процесс зарядки, так как большинство розеток обеспечивают более высокий уровень мощности, чем порты USB на компьютерах или стандартных зарядных устройствах.

Закрытие всех приложений и вкладок

Прежде чем начать зарядку, закройте все приложения и вкладки на вашем смартфоне. Это позволит освободить ресурсы и ускорить процесс зарядки.

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