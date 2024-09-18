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Обыденная привычка несет опасность: почему может взорваться телефон

Анна Косик
18 сентября 2024, 19:16
246
Среди миллионов пользователей мало кто знает, почему взрываются телефоны, хотя это происходит из-за совершенно невинных действий.
телефон
От чего взрывается телефон и как это предотвратить / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с Reddit

Немало трагических случаев произошло из-за на первый взгляд неотъемлемой в нашей жизни вещи - смартфона. Конечно, шанс того, что ваше устройство взорвется небольшой, но стоит знать от чего взрывается телефон, чтобы избежать беды.

Журнал PCMag описал причины, по которым может произойти взрыв и что сделать, чтобы телефон не взорвался. Основная причина взрывов смартфонов почти всегда кроется в их аккумуляторах. Современные телефоны оснащены литий-ионными батареями, которые работают благодаря сложному балансу положительных и отрицательных электродов. Когда этот баланс нарушается, внутренние компоненты аккумулятора могут выйти из строя, что приводит к химической реакции с риском возгорания или взрыва.

Самая распространенная причина проблем с аккумулятором - перегрев. Когда телефон перегревается из-за активного использования или чрезмерной зарядки, это может изменить химический состав батареи. Цепная реакция, известная как термический разбег, приводит к быстрому увеличению температуры, что повышает риск пожара или взрыва.

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То есть, если для вас привычное дело говорить по телефону в течение нескольких часов, или оставлять свой гаджет на зарядке даже после того, как он полностью зарядился - стоит пересмотреть свои привычки, чтобы не случилось беды.

Физические повреждения, например, падение или сгибание устройства, тоже могут нарушить внутреннюю структуру батареи, приводя к возможному короткому замыканию.

Как избежать взрыва батареи смартфона

С самого простого, что можно сделать, чтобы уберечь себя от взрыва является чехол. Он защитит телефон от падений, которые могут повредить аккумулятор. Даже дешевый чехол с приподнятыми краями может значительно снизить риск повреждения устройства.

Также держите телефон подальше от жары и холода. Не оставляйте его под прямыми солнечными лучами или на горячих поверхностях во время зарядки. Избегайте зарядки телефона под одеялом или подушкой. Лучше всего заряжать устройство на ровной твердой поверхности, например, на столе.

Кроме этого старайтесь поддерживать уровень заряда в пределах 30-80%. Не используйте быструю зарядку ночью, если это не нужно. Батареи естественным образом теряют свои свойства со временем, поэтому лучше задержать этот процесс.

Чтобы телефон заряжался правильно, используйте только оригинальные зарядные устройства от производителя или сертифицированные аналоги. Дешевые зарядные устройства могут нанести вред аккумулятору.

И самое главное - если батарея вздулась или повредилась, немедленно обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь открыть телефон самостоятельно, или проводить с ним какие-либо манипуляции.

Что такое PCMag?

PC Magazine (PCMag) - американский компьютерный журнал, который издает Зифф Дэвис. Журнал содержит обзоры новейшего оборудования и программного обеспечения для профессионалов в сфере информационных технологий, а также статьи с советами по работе электроники, пишет Википедия.

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