Почему нельзя заряжать телефон от USB-порта в отеле: объяснение впечатляет

Путешественникам рекомендуется заряжать телефон через настоящую вилку, а не напрямую через USB-порт - иначе они рискуют стать жертвой "сик-джекинга".

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Почему нельзя заряжать телефон от USB-порта в отеле - объяснение / Коллаж Главред, фото: pexels

Хотя может возникнуть соблазн выбросить свои дорожные адаптеры и полагаться исключительно на USB-порты отеля, лучше этого не делать, предупреждает эксперт по кибербезопасности, сообщает Mirror.

Бен Ван Пелт, основатель TorGuard, предупреждает, что зарядка телефона непосредственно от USB-розетки в гостиничном номере без использования специального адаптера может поставить под угрозу вашу личную информацию, включая банковские реквизиты. Преступники могут вмешиваться в зарядные кабели в общественных местах, чтобы установить вредоносное программное обеспечение на телефоны - метод, известный как "сс-джекинг".

Эта злонамеренная практика может сделать вас уязвимыми к похищению личной информации, такой как пароли, данные кредитных карт, адреса и имена.

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Технический эксперт посоветовал, что существуют методы уменьшения этих рисков, но в конечном итоге рекомендовал заряжать свои устройства непосредственно от розетки для оптимальной безопасности.

"Если вы подключаете телефон к USB-порту, существует риск, что хакеры могут установить на ваше устройство вредоносное программное обеспечение. В этом случае существует вероятность того, что ваш телефон может быть скомпрометирован, что потенциально приведет к доступу к вашим данным", - сказал он.

Обеспечение зарядки устройств во время путешествия может быть сложной задачей. Хотя в отелях есть розетки, не забудьте взять с собой павербанк или блокиратор USB-данных для зарядки в дороге.

"В целом, это самый надежный способ зарядить телефон", - заключает Бен.

Устройства Apple и Android в течение многих лет имели многочисленные обновления программного обеспечения, чтобы противодействовать эффекту "кражи сока"; но всегда разумно перестраховаться и заряжать свое устройство через розетку или резервный блок питания.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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