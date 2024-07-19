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Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый

Юрий Берендий
19 июля 2024, 03:27
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Отличить настоящее золото от других металлов может быть трудно, если не знать действенных методов. Главред выяснил, как проверить золото в домашних условиях.
Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый
Быстрый тест на проверку золота - как проверить золото на подлинность / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Существует сразу несколько эффективных способов отличить золото от подделки в домашних условиях. О том, как обычный человек может проверить, что перед ним настоящее золото рассказал в видео на YouTube представитель одного из ювелирных бутиков США Анджело.

Как проверить качество золота в магазине

Эксперт семейного ювелирного бутика Arden Jewelers отмечает, что первый и самый важный шаг - это визуальный осмотр.

"Это фактически то же самое, что я делаю в магазине. И что я ищу: поставил ли ювелир, который изготовил изделие, на нем клеймо, которое говорит мне, как он его изготовил или из какого металла он его сделал. На кольцах оно обычно находится внутри", - отмечает он.

Любой драгоценный металл имеет пробу - специальное клеймо с трехзначным числом. Она указывает на количественное содержание этого самого металла в сплаве, из которого сделано конкретное изделие или украшение.

Кроме того, он советует обратить внимание на то, не отслаивается ли золото или золотоподобный материал, которым покрыто изделие.

"Поэтому я смотрю, где его могли ударить, например, по краям или внизу. Было ли оно соскоблено? И когда я смотрю на это, можно увидеть золотое наполнение, которое как бы отслаивается от основного металла под ним. Как только вы это видите, вы знаете, что это тоже подделка", - сказал он.

Также, полное отсутствие запаха - это одна из характерных особенностей золота.

Смотрите видео о том, как определить золото или нет если нет пробы:

Как отличить золото от других металлов

Следующий шаг - магнит. По словам ювелирного эксперта, значительная часть подделок, которые сегодня есть на рынке - магнитятся. Для их изготовления используют сталь, а затем наносят поверх нее покрытие.

"Поэтому супербыстрый тест, который вы можете сделать, - это взять с собой очень сильный магнит. Я люблю использовать редкоземельные магниты. И положите их друг на друга. И как только вы заметите притяжение ювелирного изделия к магниту - это будет означать, что перед вами не золото, а сплав из металла", - советует он.

Однако, Анджело добавляет, что есть подделки, которые не магнитятся. Кроме того, он советует не забывать, что все застежки, как правило, имеют стальную пружину, которая обеспечивает движение застежки и, соответственно, также будет магнититься.

Как проверить подлинность золота отбеливателем

Анджело указывает, что это может быть стиральный порошок или любой обычный отбеливатель.

"И вот как это работает: сначала вам нужно взять пилу и поцарапать предмет, который вы хотите проверить. Этого примерно достаточно. Если вы оставите его на 15-30 минут, то он должен среагировать, если это подделка. А если это не подделка, вы не увидите реакции. Важный момент: если вы оставите здесь на ночь настоящее золотое кольцо, отбеливатель начнет разъедать сплавы, которые содержатся в этом кольце, и повредит его, даже если оно настоящее. Поэтому будьте осторожны", - сказал он.

Что известно об Arden Jewelers

Arden Jewelers - семейный ювелирный бизнес в Сакраменто, Калифорния, США. Ювелирная компания имеет собственный сайт и аккаунт на YouTube, где ювелиры и эксперты делятся интересными советами по выбору драгоценностей.

Как проверить подлинность золота с помощью тонального крема

Он отмечает, что для проверки качества золота тональным кремом нужно нанести его на кожу, распределить и подождать пока он полностью высохнет.

"Когда он высохнет, вы берете свое ювелирное изделие, которое хотите протестировать и трете о зону руки, которая покрыта тональным кремом. Поддельное кольцо будет оставлять темный след, в то время, как изделие из золота не будет оставлять никакого следа", - говорится в видео.

Можно ли проверить качество золота укусив его

Кроме того, согласно народным методам, якобы можно попробовать укусить изделие для того, чтобы проверить, действительно ли оно сделано из золота. Однако, это не совсем так, указывают эксперты.

"В древности, когда не было пробирных палат, способных подтвердить качество металла, действительно можно было попробовать его на зуб. Современные украшения изготавливаются обычно из 585-й пробы. К золоту добавляется лигатура, чтобы придать изделию прочности и долговечности. Поэтому пробовать золото на зуб не только бессмысленная, но и опасная для зубов идея", - отмечают ювелиры.

Как проверить качество золота йодом

Йод тоже поможет проверить золото. Специалисты советуют капнуть его на свое изделие.

Настоящее золото мгновенно вступит в реакцию и вы увидите темное пятно. Очистить золото после такого теста можно с помощью "Coca-Cola", опустив его в напиток на 30 минут.

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