Можно ли собакам арбуз: американские кинологи рассказали

Собаки часто являются членами семьи, но питаться летними вкусностями людей для них бывает опасно. Владельцам нужно знать, можно ли собаке арбуз и дыню.

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Можно ли собаке арбуз с косточками и кожурой / Коллаж: Главред, фото: flickr

Опытные владельцы собак знают, что далеко не все привычные продукты являются безопасными для четвероногих. И как бы любимец не выпрашивал взглядом желанное лакомство, подвергать риску его здоровье нельзя.

Когда наступает летняя пора, люди едят немало фруктов и ягод, среди них и арбуз. Только вот, можно ли собакам арбуз - вопрос непростой. Согласно информации Американского кинологического клуба, как пишет USA Today, собаки могут есть арбуз, но нужно его подготовить прежде чем подавать в миску четвероногому.

Сначала отрежьте кожуру арбуза, ведь она может вызвать у собаки расстройства желудка, рвоту и диарею. Кроме стандартной подачи ягоды кусочками, можно сделать пюре из арбуза и заморозить его в кубики льда. Их можно давать питомцу в жаркое время, или после игры для охлаждения.

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Можно ли собаке арбуз с косточками

Кроме очистки ломтиков арбуза от кожуры, стоит уделить время на то, чтобы очистить его от косточек. Они, как и в других фруктах и ягодах, особенно токсичны для собак и могут вызвать проблемы со здоровьем.

Сколько арбуза можно давать собаке

Как и любое лакомство, арбуз следует давать собаке в умеренных количествах. Все вкусности включая арбуз не должны составлять более 10% от рациона питомца. Если ваша собака ест слишком много арбуза, это может даже способствовать ожирению и диабету в долгосрочной перспективе.

Можно ли собаке дыню

Как и в арбузе, мякоть дыни не содержит вредных для собаки веществ, поэтому ее можно давать питомцу изредка. Но этот фрукт содержит одну достаточно высокую дозу сахара, поэтому если давать собаке слишком часто, это приведет к ожирению.

Что такое USA Today? USA Today - первая общенациональная ежедневная газета в США. Основана y Вашингтоне предпринимателем Алленом Ньюгартом. Главным редактором первого выпуска, появившегося 15 сентября 1982 года, был назначен Джон Сайгенталер, пишет Википедия.

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